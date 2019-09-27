Газета «Грапарак» пишет со ссылкой на свои источники, что в ближайшее время ожидается шквал уголовных дел. После возвращения из США Никол Пашинян «возьмет меч» и начнет гоняться за представителями прошлой власти.

«Однако цель этого не столько в том, чтобы посадить их в тюрьмы, поскольку для этого нет достаточных доказательств, а в том, чтобы выудить у них деньги, раскулачить их, о чем премьер-министр заявил в ходе визита в США: все прежние вернутся к статусу 98 года. Это делается также, чтобы удовлетворить недовольных «бархатной» революцией», — отмечает издание.

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