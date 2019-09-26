Истребители отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота совершили перелет из Мурманской области в аннексированный Крым.

Более 2500 километров пришлось преодолеть МиГам-29К, чтоб отточить технику взлета и посадки самолета с наземный испытательного тренировочного комплекса НИТКА. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В ближайшее время экипажи МиГ-29К сдадут зачеты по теоретической подготовке и начнут совершать полеты с тренировочного комплекса.

«Программа тренировок предусматривает отработку полного цикла подготовки летчиков к посадке на авианосец», — отметили в оборонном ведомстве. Тренировки летчиков-истребителей на тренажере займут около месяца.

Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА) предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец. Специальная стальная взлетно-посадочная полоса комплекса имитирует корабельную палубу, оборудованную трамплином и аэрофинишерами. Габариты полосы эквивалентны габаритам полетной палубы тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Minval.az