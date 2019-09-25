Совет Федерации в среду ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Конвенция была подписана в казахстанском городе Актау 12 августа 2018 года, ее участниками являются государства, расположенные на побережье Каспийского моря: Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения.

Как указано в справке-обосновании к закону о ратификации Конвенции, она определяет и регулирует права и обязательства прибрежных государств в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем.

«Каждая сторона устанавливает территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, отмеряемых от исходных линий, определенных в соответствии с конвенцией, а также рыболовную зону шириной 10 морских миль, прилегающую к территориальным водам. Разграничение дна и недр Каспийского моря на секторы осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств с учетом общепризнанных принципов и норм международного права», — говорится в конвенции (цитата по «Интерфаксу»).

Minval.az