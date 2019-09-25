Кассационный суд Армении в среду, 25 сентября, отклонил обращение адвокатов второго президента Роберта Кочаряна. Защита второго президента добивалась освобождения через Кассационный суд, прося, чтобы суд оставил в силе решение суда первой инстанции от 18 мая, когда Кочарян был освобожден.

По словам адвоката Кочаряна Айка Алумяна отметил, что «отказ был ожидаемым», поэтому заблаговременно была направлена жалоба в Европейский суд по правам человека.

«Мы прогнозировали, что Кассационный суд предпочтет не вмешиваться в этот процесс, и всегда «умывает руки», когда речь идет об изменении меры пресечения. Защита надеется, что в ближайшем будущем ЕСПЧ вынесет соответствующее решение», — сказал он.

Minval.az