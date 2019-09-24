Решить судьбу предприятий военно-промышленного комплекса, оставшихся в наследство от СССР — такая задача стояла и стоит перед многими странами бывшего СССР. И если Армения свои предприятия попыталась, пардон. «втюхать» России за долги, то Азербайджан, Украина, Беларусь создают собственный конкурентоспособный ВПК — где на «советской» базе, где — с нуля, с учетом новых реалий и вызовов.

Беларусь продолжает оставаться одним из главных ньюсмейкеров в военно-технической сфере. Минск и Китай уже создали ракету средней дальности — такое сенсационное заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая вчера с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко. Как отметил Александр Лукашенко, после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности «мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимание на обеспечение своей безопасности». Мир, к сожалению, не стал безопасней. Мы это видим и, конечно, должны предпринимать определенные меры», — cказал Лукашенко. Он в ходе беседы поинтересовался развитием ракетостроительной отрасли, напомнил, что в Беларуси уже создали ракету средней дальности, сейчас в планах разработать еще более мощное оружие, и добавил: «Речь шла об увеличении дальности, мощности этих ракет на основании той базы, которая у нас существует, опыта наших партнеров, прежде всего Китайской Народной Республики, с которой мы активно сотрудничаем в области ракетостроения».

Конечно, из этой короткой новости следует предостаточно политических выводов, не говоря о версиях и предположениях. Очевидно, что после официального прекращения действия ДРСМД «взрывного роста» числа стран, имеющих на вооружении ракеты средней дальности следовало ожидать. Да и, честно говоря, «при жизни» ДРСМД запрет на этот класс ракет соблюдался не ахти как четко: иранские «Шахабы», северокорейские «Нодоны», не говоря о «дальнобойних» «Тэпходонах», советские модифицированные СКАДы, которыми обстреливал соседей иракский диктатор Саддам Хусейн — все это давало и дает изрядную пищу для размышлений. Но если Беларусь создает собственный класс столь мощных ракет, то означает ли это, что в Минске уже не полагаются всецело на российские гарантии и создают собственную армию и собственное мощное оружие,? И если на фоне явного «потепления» с Западом белорусские оружейники наводят мосты с Китаем, то надо ли понимать, что даже свой ВПК здесь ориентируют не только на Россию?

Но намеренно оставим все это за скобками. Важно другое: предназначены ли новые ракеты исключительно для армии Беларуси или же в Минске не исключают и их экспорта? И если экспорт новых ракет в принципе возможен, то окажется ли в числе их покупателей Азербайджан?

А вот здесь уже как минимум небезынтересен опыт РСЗО «Полонез» — изделия белорусских оружейников, которое уже стоит на вооружении армии Азербайджана. Эта ракетная система залпового огня тоже создавалась в условиях сотрудничества с китайскими партнерами — «Полонезы», напомним, используют китайские ракеты М20.

Более того, накануне визита в Беларусь Президента Азербайджана Ильхама Алиева осенью 2018 года координатор аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников заявил: «…Я наблюдаю не первый год за ситуацией, поэтому имею однозначное и глубокое убеждение, что проект создания реактивной системы залпового огня «Полонез» развивался за азербайджанские деньги. Они давали деньги, мы давали производственную площадку, какие-то технологии, китайцы давали свои технологии, в итоге Беларусь и Азербайджан получили готовое изделие, которым могут пользоваться и ставить на вооружение». Понятно, что Азербайджан РСЗО «Полонез» интересовала прежде всего как альтернатива российским ОТРК «Искандер», подаренным Армении. Однако еще в то время, когда о поставках в Азербайджан белорусских «Полонезов» говорили на уровне предположений и «утечек», и находились даже эксперты, которые уверяли, что Беларусь эти комплексы ни за что не продаст Азербайджану, потому как против такой сделки выступает Армения, в российских СМИ появилась небезынтересная «утечка». Как отмечали ее авторы, разработку «Полонезов» в Минске начали на фоне острых разногласий между Москвой и Минском…относительно ОТРК «Искандер». Новое оружие заинтересовало Александра Лукашенко, но вот передислоцировать комплексы в Беларусь Россия соглашалась только вместе со своими боевыми расчетами. На что уже не соглашались в Минске. И начали работу над собственной оружейной системой, которая бы не уступала «Искандеру». И если теперь РФ использует «Искандер» как ракету средней дальности, а Китай вновь готов поделиться технологиями, то появление новых ракет на вооружении не только белорусской, но и азербайджанской армии как минимум не исключено. А нашей стране тем более надо решать задачи по обеспечению собственной безопасности на фоне безответственного поведения Армении, по сути сорвавшей переговорный процесс в Карабахе, стремительной милитаризации на Каспии, непредсказуемого развития событий вокруг Ирана…

И самое главное, после официальной смерти ДРСМД нет никаких международно-правовых препятствий для появления у Азербайджана такого оружия.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az