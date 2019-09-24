В рамках визита в Нью-Йорк не планируется встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Григор Ованнисян, сообщает News.am.

По его словам, в рамках нынешнего визита «такая цель и не ставилась». «Будем готовиться к отдельной двусторонней встрече, если будет такая необходимость», — заявил замминистра, заверив, что отношения между странами динамично развиваются и регресса нет.

Отвечая на вопрос о том, что ожидался прогресс, а не отсутствие регресса, замминистра заметил, что США находятся в состоянии глубинной трансформации и у США тоже есть многочисленные внешние задачи.

Примечательно, что неделю назад глава МИД Армении Зограб Мнацаканян анонсировал встречу Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке.

Мнацаканяна отмечал, организация встречи премьера Армении и президента США является «одним из вопросов повестки МИД, и ведомство ведет соответствующую работу».

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