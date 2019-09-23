19-летний Энтони Майо из города Эри, США, на прошлой неделе тяжело заболел. Он едва мог дышать. Когда он обратился к врачу, выяснилось, что причина его недуга — застывшее в его лёгких масло для вейпа, пишет Лайф.

Отец молодого человека Киет Майо сообщил, что за последние два года Энтони постоянно курил вейп. Он успел попробовать множество масел для своей электронной сигареты. Ароматы — один лучше другого: малина, сладкая вата, тосты с корицей и другие. И сейчас всё это застывает и запекается в лёгких парня, затрудняя ему дыхание.

«Сейчас, в 19 лет, у Энтони лёгкие, как у 60-летнего старика, который выкуривал по две пачки сигарет в день».

Энтони впервые доставили в больницу 8 сентября, когда у него начался серьёзный кашель. Тогда врачи выписали ему антибиотики, подумав, что у него бронхит. Но его состояние здоровья только ухудшалось. Через пару визитов врачей, после которых молодому человеку становилось только хуже, в воскресенье, 15 сентября, он попал в отделение неотложной помощи. Уровень кислорода держался на 36%, хотя, отмечают врачи, показатель ниже 90% считается критически низким.

Врачи Энтони сравнили масло для вейпа, которое попало в лёгкие, с застывающим и твердеющим бетоном. Сейчас медики пытаются его вновь «растопить» и вывести из организма молодого человека. Но предупреждают, что лёгким причинён ущерб, восстановиться после которого будет очень трудно.

«Первые пару дней из лёгких выходила жидкость кроваво-красного цвета, теперь она коричневая или тёмно-зеленая».

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