Американский миллиардер-финансист Джордж Сорос хотел встретиться с премьером Армении Николом Пашиняном. Об этом армянский премьер сказал на встрече с журналистами в Лос-Анжелесе.

По словам Пашиняна, встреча запрашивалась в январе этого года, перед Давосским форумом.

«Но, честно говоря, мой рабочий график был очень насыщен, и удовлетворить его просьбу о проведении встречи никак не удалось», — сказал Пашинян на пресс-конференции в Лос-Анджелесе, передает местный Sputnik.

Некоторые чиновники в новой власти в Армении были связаны с организациями, финансируемыми фондами Сороса.

Minval.az