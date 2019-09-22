В Казахстане полиция арестовала 57 человек, которые вышли на антиправительственные протесты в двух самых больших городах страны — Алматы и Нур-Султане, передает «Радио Свобода».

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, 57 человек были задержаны в Нур-Султане и Алматы, им могут грозить штрафы или другие виды наказания за участие в несанкционированных мероприятиях.

Протестующие собрались на митинг, чтобы выразить свой протест против продолжающегося влияния на дела государства бывшего президента Нурсултана Нарбаева.

Протесты были организованы движением «Демократический выбор Казахстана», запрещённым в стране, лидер движения Мухтар Аблязов живет в изгнании, во Франции. Его разыскивают три государства — Казахстан, РФ и Украина по подозрению в хищении около 5 миллиардов долларов.

Minval.az