Самая большая в истории научная экспедиция отправилась в Арктику для изучения климата, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

«В экспедиции под названием MOSAiC (Многопрофильная дрейфующая обсерватория по изучению арктического климата) принимают участие около 600 исследователей из 17 стран. Стоимость проекта составила € 140 млн, половину из которых оплатила Германия», — сказано в сообщении.

Немецкий ледокол Polarstern ( Полярная звезда) 20 сентября отчалил от берега в норвежском городе Тромсе и поплыл к Арктике. Его будет сопровождать российское судно «Академик Федоров».

Ледокол направится в центральную Арктику. За две недели он отыщет большую льдину, на которой будет размещена научная база. Она будет дрейфовать в неизвестном направлении в течение года. На ней по очереди будут работать группы ученых.

Флот из четырех ледоколов из России, Китая и Швеции, а также самолеты и вертолеты обеспечат смену экипажа и будут обслуживать экспедицию.

Глава экспедиции Маркус Рекс рассказал, что главными задачами экспедиции будет сбор данных, «срочно необходимые для понимания нашего климата». Он добавил, что климат в Арктике является наиболее неопределенным, а потепление там происходит быстрыми темпами. Исследователи также будут изучать виды рыб, которые обитают в водах Арктики.

Minval.az