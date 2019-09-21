64-летний здоровый мужчина скончался после укуса комара.

Трагедия произошла в штате Мичиган, США. Как установили врачи, причиной смерти мужчины стал вирус восточного энцефалита лошадей, переносчиком которого был комар.

Мужчина был госпитализирован после приступа, хотя до этого не жаловался на здоровье, передает телеканал «РЕН ТВ».

Жертва комара скончалась через девять дней.

В штате зафиксировано уже семь случаев редкого заболевания. Симптомы — внезапный жар, озноб и боль в суставах, острая головная боль, тремор, воспаление мозга и паралич. Вирус вызывает кому и смерть.

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