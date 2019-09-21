Медицинские эксперты предупредили, что проживание в однокомнатных квартирах может привести к нервным расстройствам.

В маленьких помещениях люди начинают испытывать нехватку личного пространства. Также при жизни в тесных квартирах может развиться чувство безысходности, апатии, нервозности и депрессии, передает онлайн-издание «Газета.ру».

По мнению специалистов, дети чувствуют себя незащищенными в маленьких жилплощадях. Кроме того, выросший в таких условиях ребенок менее словоохотлив при общении со сверстниками.

Специалисты также отметили, что в тесных помещениях меньше кислорода, но больше углекислого газа, таким образом инфекции быстрее передаются от одного человека к другому.

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