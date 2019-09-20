Сотрудники уголовного розыска в четверг задержали и доставили в отдел полиции жителя Ленинкента Махи Идрисова. При обыске в его доме в поселке было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

По информации пресс-службы МВД Дагестана, обыск в доме Идрисова прошел в рамках оперативно-профилактической операции «Оружие».

Полицейские обнаружили ножи, биты, помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты, пистолет Ярыгина, пистолет неустановленной марки и несколько автомобильных госномеров, передает газета «Молодежь Дагестана».

«По факту незаконного хранения оружия собран материал для принятия процессуального решения», – говорится в сообщении пресс-службы МВД по Дагестану, размещенном на официальной странице министерства в Instagram. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, решение по делу будет принято после получения первых же результатов экспертизы изъятого оружия – возможно, уже сегодня (исследование всего арсенала может занять несколько дней). В случае возбуждения уголовного дела будет поставлен вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Махи Идрисов был известен как лидер ликвидированной молодежной организации «Ахвах единый» и один из активистов местного отделения партии «Народ против коррупции». Сейчас его известность в республике связывается также с Рамзаном Кадыровым и другими руководителями Чечни, с которыми Идрисов поддерживает близкие отношения.

Появившаяся сразу после задержания Идрисова информация о том, что он якобы занимал пост вице-президента футбольного клуба «Анжи», была опровергнута и пресс-службой клуба, и его президентом Османом Кадиевым.

Сам Идрисов на видео, размещенном в аккаунте МВД Дагестана в Instagram, называет себя безработным и говорит, что все обнаруженное в доме оружие законное.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Махи Идрисов (@mahi_idrisov) 5 Окт 2017 в 1:57 PDT

Minval.az