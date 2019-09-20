Сотрудники уголовного розыска в четверг задержали и доставили в отдел полиции жителя Ленинкента Махи Идрисова. При обыске в его доме в поселке было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.
По информации пресс-службы МВД Дагестана, обыск в доме Идрисова прошел в рамках оперативно-профилактической операции «Оружие».
Полицейские обнаружили ножи, биты, помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты, пистолет Ярыгина, пистолет неустановленной марки и несколько автомобильных госномеров, передает газета «Молодежь Дагестана».
«По факту незаконного хранения оружия собран материал для принятия процессуального решения», – говорится в сообщении пресс-службы МВД по Дагестану, размещенном на официальной странице министерства в Instagram. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, решение по делу будет принято после получения первых же результатов экспертизы изъятого оружия – возможно, уже сегодня (исследование всего арсенала может занять несколько дней). В случае возбуждения уголовного дела будет поставлен вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.
Махи Идрисов был известен как лидер ликвидированной молодежной организации «Ахвах единый» и один из активистов местного отделения партии «Народ против коррупции». Сейчас его известность в республике связывается также с Рамзаном Кадыровым и другими руководителями Чечни, с которыми Идрисов поддерживает близкие отношения.
Появившаяся сразу после задержания Идрисова информация о том, что он якобы занимал пост вице-президента футбольного клуба «Анжи», была опровергнута и пресс-службой клуба, и его президентом Османом Кадиевым.
Сам Идрисов на видео, размещенном в аккаунте МВД Дагестана в Instagram, называет себя безработным и говорит, что все обнаруженное в доме оружие законное.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Repost from @ahvah_edin @TopRankRepost #TopRankRepost Сегодня в зале ресторана «Сальва» г.Махачкала, собрались молодёжные старшие сел Ахвахского района: Рацитль Анчих,Рачабулда,Арчо,Цолода, Местерух , Ингердах,Тукита,Тлибищо,Карата,Инхело. Инициатором встречи стал имам района Ахмад хажи. Также на встрече присутствовали заместитель Муфтия Дагестана Ахмад хажи Кахаев, Ахмед Гварзатилов, Арсен Мусалалиев — Чемпионы мира по вольной борьбе, Асхабади Халидов — Чемпион мира по джиу джитсу и председатель Ассоциации «Патриоты»(АсПатриоты) Микаил Микаилов. Обсуждались вопросы единства, объединения молодежи и дальнейшие планы работы с подрастающим поколением, вовлечение их в здоровый образ жизни. На мероприятие были приглашены представители каждого села, не всем удалось присутствовать , поэтому было решено повторить подобные встречи, почаще видеться, общаться и сообща строить созидательные планы по развитию района, совместно с духовенством и администрацией. Отметим, что по решению собрания Махи Идрисов был утверждён молодёжным старшим Ахвахского района и он продолжит деятельность со всеми, кто встанет рядом, ради единства, общего блага и процветания. #Ахвахскийрайон #Ахвахедин