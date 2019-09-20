Президент Беларуси Александр Лукашенко подпишет соглашение с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Об этом заявил пресс-секретарь МИДа страны Анатолий Глаз, передает агентство «БелТА».

«Это непростое решение. Президент Беларуси принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны, и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий», — сказал он, уточнив, что соответствующий документ будет опубликован в пятницу, 20 сентября.

По словам Глаза, подписанию соглашения предшествовали сложные и протяженные по времени переговоры с ЕС. «Соглашение об упрощении выдачи виз предусматривает на взаимной основе облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора», — заключил он.

Minval.az