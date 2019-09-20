В столице РФ на данный момент насчитывается от трех до четырех миллионов мусульман, сообщил председатель президиума Духовного управления мусульман России, глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, пишут «Известия».

По его словам, в это число входят как и постоянные, так и временные жители города, которые исповедуют ислам. «В 1997 году мэр Москвы Юрий Лужков говорил, что в столице проживают 800 тысяч мусульман», — напомнил Гайнутдин, подчеркнув, что рост показателя связан во многом с процессом миграции из Центральной и Средней Азии.

Собеседник издания добавил, что в советские годы в Москве на праздничные намазы Ураза-байрам и Курбан-байрам приходили около 35 тысяч мусульман, а в настоящее время только в Соборной мечети в Мещанском районе их число достигает 130 тысяч.

Согласно данным за 2019 год, население Москвы составляет 12,6 миллиона человек. В июле сообщалось, что Московская область является одним из лидеров по миграционному приросту. В целом же, по данным РИА Новости, рост населения в городе за последние три года составил 2,31 процента.

Minval.az