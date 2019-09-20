«В Грузии разрабатывается концепция создания микро-тюрем для несовершеннолетних».

Как передает Report, об этом сказала министр юстиции Грузии Теа Цулукиани.

По словам министра, запланировано закрыть Реабилитационный центр №11, в котором содержатся 25 несовершеннолетних детей: «Хотя это предприятие является успешным, система должна развиваться в другом направлении. Это очень важно, чтобы мы могли вести успешную борьбу с организованной преступностью в сегменте несовершеннолетних», — отметила министр.

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