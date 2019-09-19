Бурятская полиция задержала находящегося в розыске жителя Якутии. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.

«19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» сотрудниками полиции по поручению следователя задержан мужчина 1958 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия)», — говорится в сообщении правоохранителей.

По данным ТАСС, речь идет о шамане Александре Габышеве, который решил пешком дойти до Москвы с целью «изгнать злого духа Путина из Кремля». Теперь же задержанного доставят для проведения следственных действий в Якутск.

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