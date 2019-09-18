Спецследственная служба Армении направила повестку с приглашением на беседу лидеру карабахских сепаратистов Бако Саакяну по делу 1 марта 2008 года, пишет газета «Жоховурд».

Помимо этого, по данным издания, по выделенному делу «1 марта» орган, ведущий предварительное следствие, направил повестку также генерал-майору Самвелу Карапетяну (Огановскому).

Изданию удалось выяснить, что следователи попытались узнать у вызванных на допрос лиц — откуда и какое оружие было выделено приехавшим из оккупированного Карабаха в Ереван воинским объединениям и что за деньги им заплатили.

Minval.az