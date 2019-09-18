Министр обороны Армении Давид Тоноян доволен работой парламентской комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны в оккупированном Карабахе. Об этом он сказал в среду в ходе брифинга.

Журналисты поинтересовались, возможны ли отставки высокопоставленных лиц Минобороны по итогам расследования. Тоноян не исключил подобную вероятность, но вместе с тем призвал дождаться завершения работы этого органа, передает агентство «Спутник».

Комиссия была создана в июне этого года, в нее вошли представители всех фракций Национального собрания. Целью работы данной структуры является выявление возможных ошибок, недочетов, а в иных случаях и бездействия тогдашних властей, что привело к гибели свыше 100 армянских военнослужащих в ходе четырехдневных боев.

Министр отметил, что внимательно следит за работой комиссии. Возглавляемое им ведомство дает комиссии нужную информацию.

«Полученные комиссией сведения будут достаточны для выводов», — сказал он.

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