Дорожная полиция Ашхабада отвозит женщин в центральный офис ГАИ и отбирает у них права, если те проезжают за рулем по центральной улице города, проспекту Туркменбаши, сообщает туркменская служба Радио Свобода.

«Женщин за рулем стали массово задерживать на главной магистрали, вдоль которой расположен и Дворец президента, и центральные здания Олимпийского городка. Женщин останавливают, отбирают права и машины и везут в центральный офис ГАИ. Это называется «доставкой», – заявил корреспондент Радио Свобода в Ашхабаде.

«Многих женщин, которых не удалось задержать на проспекте Туркменбаши машина ГАИ с мигалками преследует и настигает на соседних улицах, – добавляет он. – Но попадаются и нормальные блюстители дорожного порядка. Они предупреждают женщин за рулем о том, что нельзя проезжать «по Ленина», иначе будет «доставка».

Как словам корреспондента, со ссылкой на сотрудников ДПС, нынешний запрет для женщин на проезд по улице Туркменбаши действует с начала сентября, но многие узнают об этом только во время уличных рейдов.

Полиция официально не комментируют этот запрет журналистам.

Minval.az