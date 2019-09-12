Все, что мы делаем ради карьеры, получается лучше, когда нас поддерживают друзья, пишет Нил Джей Рос — профессор маркетинга в Школе управления им. Келлога при Северо-Западном университете — на страницах издания Harvard Business Review Россия. Исследования подтверждают этот тезис, но большинство из нас отдают предпочтение работе, рискуя потерять связь с самыми близкими людьми.

Психологи называют близкими друзьями тех, с кем мы празднуем дни рождения, обсуждаем сокровенные темы, работу или семейные проблемы, кого просим помочь с переездом и к кому обращаемся в случае серьезных проблем со здоровьем. Эти люди оказывают влияние на наше физическое и психологическое самочувствие. Число друзей и качество отношений с ними определяют наше эмоциональное состояние. Дружба может повлиять не только на психологический комфорт, но и на наш организм. Исследования установили связь между дружескими отношениями и способностью противостоять заболеваниям на клеточном уровне: те, у кого есть постоянный круг друзей, проявляют меньшую склонность к простудным заболеваниям и быстрее восстанавливаются после сильного стресса. Сопоставление результатов 148 исследований показало, что наличие крепких социальных связей вдвое снижает риск смерти.

В то же время поддержание крепких дружеских отношений становится все более сложным делом для амбициозных профессионалов. Посмотрите, насколько сильно расстраиваются люди, когда теряют связь с друзьями, и все станет совершенно ясно.

Отношения и сожаления

Исследования показывают, что большая часть переживаний относится к сферам любви и работы — то есть связаны с романтическими, семейными и дружескими отношениями, с одной стороны, и карьерой, работой и образованием — с другой (следующими в списке идут сожаления о финансовых потерях). В ходе пяти исследований, проведенных мною совместно с Майком Моррисоном и Каем Эпстюдом, мы опросили более 1300 человек и выявили, что прежде всего люди сожалеют о неудачах в отношениях и карьере. Причем о своих переживаниях, связанных с личной жизнью, люди говорят гораздо более эмоционально, чем о карьере. Сильнее всего их волнует отсутствие отношений как таковых, плохие отношения или утрата социальных связей. Если пойти дальше, чтобы понять, какие именно сожаления наиболее интенсивны, обнаружится, что больше всего мы переживаем о потенциальной потере или недостатке тех отношений, которые связаны с базовым для человека инстинктом принадлежности. Первое место по частоте упоминаний занимает сожаление о романтических отношениях, за ними следуют чувства, связанные с отношениями между членами семьи. Дружеские связи оказываются в этом списке только на восьмом месте. Это говорит о том, что большинство людей осознает, насколько важно заботиться о своих спутниках жизни и родственниках, но дружбу упускают из вида.

Испытание дружбы

Дело в том, что само понятие дружбы постоянно трансформируется. Мы строим обширные социальные связи, но при этом по-настоящему близких отношений у нас совсем немного. Большую часть времени мы посвящаем работе и семье, мы часто меняем места жительства, предпочитаем работать удаленно, а не в офисе с коллегами и вместо разговоров выбираем смс и твиты. Формально у нас очень много друзей: в среднем 200 френдов в социальных сетях и 11 — в офлайне. Но если говорить именно о близких друзьях, то их у нас в среднем не больше пяти. А самых-самых близких — тех, с которыми мы делимся, например, подробностями своей сексуальной жизни, обычно не больше двух (для сравнения: в 1985 году таких друзей в среднем у каждого было три). Дальше будет только хуже: плотный рабочий график приводит к тому, что заводить новые знакомства и поддерживать близкие дружеские отношения будет все сложнее.

Шаги навстречу дружбе

Дружба как никогда важна для нашей карьеры. Исследования показывают, что друзья делают нас более продуктивными на работе и помогают больше зарабатывать — отчасти потому что обеспечивают нам эмоциональный буфер, который поддерживает нашу мотивацию и помогает лучше фокусироваться. Поэтому так важно заботиться о том, чтобы сделать дружеские отношения более глубокими, значимыми и продолжительными.

Предпринимайте усилия. Люди жалеют о потере связи с близкими, но скорее обращают внимание на романтические и семейные отношения, чем на дружеские. Если вы только недавно начали работать, для вас настал важный момент: сейчас надо постараться поддерживать и развивать отношения со своими друзьями. Бывает, что наши пути расходятся, особенно часто это случается на рубеже 30-летнего возраста, когда мы сосредоточены на карьере и создании семьи. В это время важно подумать и о друзьях. Позвоните своему близкому другу, а не просто проверьте его страницу в Facebook. Планируйте встречи, а не придумывайте отговорки. Разговор лицом к лицу лучше, чем общение в Facebook. Мужчинам сложнее поддерживать отношения, чем женщинам, поэтому им стоит более усердно расчищать календарь для встреч с друзьями.

Интересуйтесь мнением друзей. Общение с друзьями настолько же важно, как и сама дружба. Они способны помочь скорректировать наше искаженное восприятие себя в разных ситуациях, будь то несостоявшееся повышение или неудачные романтические отношения. Друзья помогают нам праздновать победы и переживать потери с высоко поднятой головой. Когда мы делимся с ними своими достижениями и неудачами, это помогает нам укреплять и сохранять близкие отношения.

Используйте общие интересы. Соберите небольшую компанию, чтобы посмотреть фильм, попробовать какую-то новую еду, обсудить политику или конкретную проблему в карьере.

Заводите новых друзей. Серьезной проблемой в сегодняшней глобальной экономике является переезд в новый город или страну и связанный с ним разрыв устоявшегося круга друзей. Что делать человеку из Нью-Йорка, когда он переезжает на год в Сингапур? Конечно, легко продолжать общаться онлайн с людьми, которые разделяют ваши интересы. Но постарайтесь все же поискать единомышленников, которые живут рядом, и договоритесь о личной встрече.

Уделяйте время и работе, и друзьям. Карьерный рост и поддержание дружеских отношений могут показаться взаимоисключающими, ведь и то, и другое требует много времени и усилий. Но это не так. Не бойтесь ставить амбициозные цели в карьере, но не жертвуйте при этом связями с близкими; распределите энергию поровну. Карьера и дружба могут дополнять друг друга, когда, например, друзья из разных компаний собираются обсудить работу, вдохновляя друг друга на профессиональные достижения.

Хотя исследования доказывают, что дружба важна, проблем с поддержанием устойчивых и близких социальных связей не становится меньше. К сожалению, здесь нет никакого волшебного рецепта. В конечном счете укреплять дружбу так же сложно, как и управлять собственной карьерой. Но если вы воспользуетесь вышеперечисленными советами, а главное, будете помнить, что дружеские отношения требуют усилий, вы сможете одновременно и преуспеть в карьере, и получать большее удовлетворение от жизни.

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