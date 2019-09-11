Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал фотографию главы своего офиса Андрея Богдана, которая была сделана на Лазурном берегу. Об этом сообщает «Укринформ».

Как отмечается, во вторник, 10 сентября, Богдан выложил в фейсбуке шуточную фотографию. На кадре видно, как на него надели наручники, а один из правоохранителей приставил к его голове пистолет.

Причем, согласно СМИ, этот снимок был сделан в День независимости Украины, на торжественных мероприятиях которого он не присутствовал.

Зеленский отметил, что Богдан за пару дней до поездки в Сен-Тропе ушел в отпуск и был приглашен на свадьбу друга.

Президент подчеркнул, что он позвонил главе офиса и сказал, что тот не прав.

«Как один из реальных мощных людей во власти он не имеет права на День независимости своей страны в Сен-Тропе гулять», — пояснил Зеленский.

Причем, отвечая на вопрос, нарушил ли Богдан своими действиями украинское законодательство, глава государства добавил, что не все меряется законами.

Minval.az