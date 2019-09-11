Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан опубликовал в своем Facebook фотографию, на которой позирует с надетыми наручниками на французском курорте Сен-Тропе.

На фото запечатлен смеющийся Богдан. Человек в жандармской форме выворачивает руку чиновника, на которой надет «браслет» наручников, а к затылку ему приставляет дуло пистолета.

Как пояснил Богдан, вместе с ними были министр внутренних дел Арсен Аваков, который «изучал оперативную обстановку», и руководитель СБУ Иван Баканов.

Minval.az