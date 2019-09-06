Сколько зарабатываешь? А когда свадьба? Детишек планируете заводить? Ух. «Лайфхакер» советует: сдержите гнев и сумейте ответить достойно.

Порой окружающие забывают о такте и задают такие вопросы, которые ставят в тупик своей бесцеремонностью. Отвечать на них откровенно нет никакого желания, да это и не нужно, ведь есть множество способов уйти от ответа и избежать неловкой ситуации, оставаясь при этом в рамках приличий.

Дипломатичные ответы

Иногда неуместные вопросы поступают от совершенно посторонних людей, с которыми, тем не менее, незачем портить отношения. И уж тем более не стоит удовлетворять их любопытство. Достаточно вежливо, но твёрдо дать им понять, что развивать обсуждение затронутой темы вы не намерены. Вот как вы можете ответить:

Мне бы не хотелось об этом говорить.

Извините, но это личное.

Неважно. Ой, да ну какая разница.

Долго рассказывать.

Сложный вопрос. Я не могу на него так с ходу ответить.

Да что мы всё обо мне! Давайте лучше поговорим о вас.

Извините, этого я вам сказать не могу. Надеюсь, вы понимаете.

Кстати, фраза «надеюсь, вы понимаете» творит чудеса. Она даёт вашему оппоненту осознать, что вы считаете его вежливым и тактичным человеком, который сам знает, почему вы не можете поддержать разговор на затронутую им тему.

Ваши слова прозвучат доброжелательнее, если вы произнесёте их с улыбкой.

Ответы для особо любопытных

То, что для одних бестактность, для других может быть здоровым любопытством, в котором нет ничего зазорного. Такие люди даже не догадываются, что их расспросы вас чем-то задели. Они ждут искреннего ответа и наверняка повторят свой вопрос, если вы попытаетесь замять разговор. Намёками вы тоже ничего не добьётесь.

Например, если вы отреагируете на неуместный вопрос встречным многозначительным «А почему вы спрашиваете?», будьте готовы к тому, что это не сработает и человек не поймёт, что спросил лишнее. Может получиться и так, что вы получите на это ошеломительный в своей простоте ответ: «Мне просто интересно». После чего от вас будут дальше ждать ответа. В таком случае придётся прямо сказать, что вы не хотите обсуждать эту тему.

На этом диалог может и не завершиться, потому что ваш собеседник совершенно искренне спросит, почему вы не хотите об этом говорить.

И если у вас есть время и терпение, то будет нелишне действительно объяснить, почему вы считаете предмет разговора неуместным.

Отвечать придётся просто и прямо:

Потому что этот вопрос мы обсуждаем только в кругу семьи и больше ни с кем.

Потому что мне неприятна эта тема.

Потому что это личное и касается только меня.

Потому что я обещал не рассказывать об этом.

Потому что я не люблю делиться такими вещами.

Потому что мне не хочется.

Очень важно говорить это спокойным тоном, без вызова в голосе. Дайте собеседнику понять, что вы не настроены враждебно, но и нарушать свои границы не позволите.

Сложнее, если ваш собеседник не просто любопытен, а намеренно стремится поставить вас в неловкое положение. В этом случае не остаётся ничего другого, кроме как прямо сказать, что вы не будете отвечать на данный вопрос и эта тема не обсуждается.

Ответы с юмором

Первая реакция на бестактный вопрос — шок и возмущение. Однако задавший его, возможно, сделал это не затем, чтобы задеть вас или спровоцировать ссору, а просто не подумав. Чаще всего этим грешат друзья и близкие, которые уверены, что мы всегда правильно их поймём и не обидимся. Чтобы избежать конфликта в таких ситуациях, попробуйте отшутиться:

Это что, допрос? Я требую адвоката!

Сколько я получаю? А разве за работу дают не только еду?

Это секрет. Ты умеешь хранить секреты? Я тоже умею.

Я, конечно, могу тебе сказать, но после этого мне придётся тебя убить.

Замуж когда? Сегодня уже, наверное, не успею. Может, завтра.

Так вы перебросите мячик на половину поля вашего собеседника. Пусть теперь он думает, как реагировать на вашу шутку.

Спрашивали? Отвечаем!

Сколько ты зарабатываешь?

На жизнь хватает.

Спасибо, не жалуюсь.

Хотелось бы, конечно, побольше, но кому бы не хотелось, правда?

Когда поженитесь / детишек заведёте?

Всему своё время.

Когда будем готовы взять на себя такую ответственность.

Как только, так сразу.

А почему тебя уволили?

Долгая история. Расскажи лучше, как у тебя дела.

Ой, там всё так сложно, не хочется грузить тебя подробностями.

Потому что всё когда-нибудь заканчивается и наступает пора двигаться дальше.

Встречаешься с кем-нибудь?

Каждый день! Вот сегодня с тобой, например, встретились.

На одиночество не жалуюсь.

Расскажу как-нибудь потом.

Помимо уклончивых ответов, шуток и вежливых отказов, есть ещё один вариант — не говорить ничего. Можно просто молча улыбнуться и позволить вопросу повиснуть в воздухе. Скорее всего, ваш оппонент почувствует неловкость и сам захочет сменить тему.

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