Компания Motorola презентовала свой новый смартфон One Zoom. Модель не является флагманом линейки One.

Новинка получила 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти OLED-экран на 6,4 дюйма с разрешением Full HD+.

One Zoom стал первым смартфоном Motorola с квадрокамерой. Телефон оснащен

16-мегапиксельный и 8-мегапиксельными основными камерами с трехкратным зумом и оптической стабилизацией. Также установлена фронтальная камера на 25 Мп, передает портал «Korrespondent.net».

Кроме того One Zoom получил модуль NFC, сканер отпечатков пальцев, расположенный под экраном и водооталкивающее покрытие P2i.

Аккумулятор у смартфона на 4000 мА·ч. с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Сообщается, что цена новинки достаточно высока — около 400 евро.

Minval.az