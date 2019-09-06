Жительница Австралии в коме родила здорового ребенка. В возрасте 25 лет у Кейтлин Стаббс обнаружили артериовенозную мальформацию и девушке пришлось проходить лучевую терапию. Когда она забеременела, то отказалась от лечения, чтобы родить здорового ребенка, передает портал «Korrespondent.net».

На восьмом месяце беременности Стаббс почувствовала себя плохо. Ее жених Джонатон Уэлш вспоминает, что она жаловалась на головные боли и плохое самочувствие. А когда женщину начало тошнить, парень вызвал скорую.

По прогнозу врачей Стаббс не должна была дожить даже до утра. Женщина впала в кому и медики экстренно провели ей кесарево сечение.

Здоровую девочку, которую назвали Куин, выписали из больницы 2 сентября. Ее мать жива, но все еще находится в коме и нуждается в серьезном лечении. Родные организовали сбор средств для Стаббс в Сети. Медики не дают прогнозы и отказываются комментировать состояние женщины.

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