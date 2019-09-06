Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с лидером радикальной партии «Сасна црер» Жирайром Сефиляном и членом политсовета данной политической силы Гарегином Чугасзяном. Об этом в беседе с местным «Спутником» сказал пресс-секретарь главы правительства Владимир Карапетян.

«На встрече обсуждались вопросы, представляющие двусторонний интерес. Это одна из многочисленных встреч премьер-министра, и дополнительной информации о ней не будет», — сказал он.

После встречи Сефилян сообщил, что у них были «опасения» относительно сложившейся в Армении ситуации, о чем и побеседовали с Пашиняном.

«Мы видим, что прежняя власть готовится к реваншу, мы этого не допустим. Разговор также шел об острых вопросах, унаследованных от старого режима. Думаю диалог продолжится», — сказал он.

Отметим, напавшие на полицейский полк в Ереване в 2016 году члены военизированной группы «Сасна црер», ультранационалисты по своей идеологии, со сменой в апреле 2018 года власти в Армении начали выходить из мест предварительного заключения под подписку о невыезде и по письменным ходатайствам некоторых местных парламентариев. Их лозунги направлены не только против бывших властей, о физическом уничтожении которых они открыто говорили, но и против армяно-российских союзнических отношений. Именно на этой платформе построена их идеология.

Как писал ТАСС, «чтобы понять, кто такие «Сасна црер», достаточно поинтересоваться биографиями лидеров боевиков. Главный из них Жирайр Сефилян — армянин, родившийся в Ливане и сохранивший до сих пор гражданство этой страны. Молодые годы Сефилян провел в бейрутском пригороде Бурдж Хаммут, населенный преимущественно армянами. В период гражданской войны в Ливане Сефилян был активным участником уличных боев, а после независимости Армении приехал в оккупированный Карабах и стал командиром батальона».

Другие активные члены «Сасна црер» были военными или участвовали в военных действиях в рядах ополчения. Это люди, которые в политической борьбе используют неполитические методы и почти всегда доходят до радикализма. Яркий пример тому — нападение на полицейский полк в Ереване, в результате чего погибли трое полицейских. Члены группы после смены власти в стране неоднократно заявляли, что в этом есть и их собственная заслуга.

В первом же выступлении после освобождения из тюрем экстремисты «Сасна црер» начали выпады в отношении России. Они заявили, что хотят добиться вывода российских пограничных войск из Армении, запретить трансляцию российских телеканалов и бороться с российским «колониализмом». Кроме того, они выступают за выход Еревана из ОДКБ и ЕАЭС, и «присоединение» азербайджанских территорий – Карабаха и Нахчывана – к Армении.

МИД России в докладе «О ситуации с героизацией нацизма, распространением неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» указывал, что «в основе идеологии «Сасна црер» — отказ от признания Республики Армения как «порождения преступного русско-турецкого сговора» (Московский договор 1921 года) и борьба за «создание нового государства» за счет азербайджанских территорий. «Заявленными целями партии являются «создание новой Армении», включая как сегодняшнюю территорию страны, так и Нагорный Карабах, а также объединение проживающих вне родины армян посредством общенационального референдума. В программных установках партии акцентируется задача восстановления прав, якобы «попранных российским колониализмом», и возвращения «армянского правомочия на Нахичевань и на запад от реки Ахурян».

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