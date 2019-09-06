В 2015 году издающийся в Риге журнал Kapitals оказался в центре громкого и обидного скандала. Эта история не раз излагалась в СМИ, тем не менее напомним: журнал подготовил и опубликовал пространную статью об Армении, которую именовал «государством со старой историей и процветающим сегодня». Вынес тему на обложку. А вот в качестве иллюстрации, демонстрирующей мифическое «процветание» Армении, поместил…бакинские «Пламенеющие башни» — Flame Towers. Чем вызвал понятное возмущение и язвительные советы в следующий раз не мелочиться и приписать к Еревану Эйфелеву башню, Сиднейскую оперу и Эмпайр-Стейт-билдинг.

Правда, журнал потом перед читателями извинился, но каким образом журналисты этого издания умудрились так, пардон, «лопухнуться»? В пишущей братии высказывали и такую версию: подобные статьи чаще всего готовятся в тесном сотрудничестве с посольством той страны, о которой идет речь. Тем более что привлечение «к себе» инвестиций — одна из естественных задач современной дипломатии. Только вот…как убедить кого-то вложить деньги в нищую и зажатую Армению? Где к тому же привлекательных для инвестиций сфер попросту нет? Вот армянские дипломаты и проявили своеобразный «креатив». Такие амбициозные архитектурные проекты, как «Пламенеющие башни», действуют на потенциальных инвесторов безотказно. Правда, ничего похожего в Ереване просто нет, но в Армении с ее традициями культурного воровства не сочли зазорным воспользоваться чужим и поместить на обложку бакинское архитектурное чудо.

И, возможно, о том нашумевшем скандале вообще не стоило бы вспоминать, если бы не разразившийся в Армении нешуточный «дипломатический кризис». Нет, конечно, сам Никол Воваевич «на публику» предпочитает рассуждать о прямо-таки сногсшибательных успехах армянской дипломатии. Так, в нашумевшем интервью Nouvelle d’Armenie «народный премьер» с изрядной долей самолюбования разглагольствовал: «[Не хочу делать громогласных заявлений, но нашим дипломатам удалось добиться важной победы в этом плане. Кажется, наши американские партнеры хорошо осознали этот вопрос. Они начали понимать, что для Вашингтона Иран — это одно, а для нас — совсем другое». В самой Армении, правда, его заявления подняли на смех: какое тут «понимание» и «успехи», если все новые и новые армянские фирмы влетают под санкции за сотрудничество с Ираном?

Но теперь СМИ Армении смакуют этакий «внутренний Викиликс». На днях в Ереване состоялась конференция «Дипломатия Армении в меняющемся мире» с участием руководителей МИД и дипломатических миссий. Перед послами выступили и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, и премьер-министр Никол Пашинян. По горячим следам в центре внимания аудитории по понятным причинам оказались, мягко говоря, провокационные заявления Никола Воваевича и Зограба Грачевича по Карабаху. Теперь же СМИ, которые сегодня в Армении занимают нишу оппозиционных, рассказывают: и сам Никол Воваевич, и его «политические выдвиженцы» устроили армянским дипломатам нешуточную «головомойку». «Народный премьер» был очень недоволен, что послы фактически ничего не делают для отечественной экономики, не развивают экономические связи Армении со странами пребывания, не привлекают иностранные инвестиции. Причем «взбучка», по рассказам, была нешуточной. Затем председатель постоянной комиссии нацсобрания Армениии по внешним отношениям Рубен Рубинян назидательным тоном изрек: «Чтобы понять, какой должна быть наша внешняя политика, необходимо прежде всего понять, что она собой представляет, о чем она, что произошло в нашей стране в 2018 году». Потом к микрофону прорвался председатель фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян: «У меня проблема с провозглашенными здесь приоритетами нашей внешней политики. Если кто-то в ОБСЕ спросит меня: а что это случилось с вашим суверенитетом, что вы провозгласили сегодня его приоритетом, что я должен ответить? После революции прошло 1,5 года, что мы добавили к накопленному капиталу? Я хочу понять, какой продукт, мы создали за эти 1,5 года, который наши послы могли бы продать в мире?» В переводе: в «команде Пашиняна» ждут конвертации своего «революционного имиджа» в реальные дивиденды, то есть инвестиций и политической поддержки, а этого нет. Похоже, в коридорах армянского МИДа разворачивается нешуточное противостояние между профессионалами, с одной стороны, и пашиняновскими «политическим выдвиженцами», с другой. Так что остается только обвинять дипломатов в том, что они «не обеспечили», «допустили» и «упустили».

Дипломаты, по словам «источников», молчали. Они-то прекрасно понимают: на армянскую дипломатию возлагают прямо-таки непосильные задачи. Это в митинговых речах и мечтах после победы «шашлычной революции» все проблемы Армении в одночасье должны были исчезнуть и испариться. А в реальности на фоне скандала вокруг Амулсара и экономических неурядиц о привлечении инвестиций нечего и думать. Армения, растерявшая остатки своего реального суверенитета и превратившаяся в «форпост России», мировых игроков не интересует: ее просто не воспринимают всерьез, и никакое «дымб-дымб-ху» здесь не поможет. И самое главное, медленно, но неумолимо сдвигается ситуация на карабахском направлении. Международное право никто не отменял, признанные границы — тоже. Еще недавно мировому сообществу было просто не до Карабаха, но теперь, когда Азербайджан успешно реализовал свою «нефтегазовую» стратегию и «инфраструктурные» проекты, терпеть тлеющий конфликт вблизи трубопроводов миру уже не хочется, и Армении это не обещает ничего хорошего. Особенно на фоне санкций за Крым. Да еще на фоне наложенных на Россию санкций в Армении не могут не понимать, что оказались в проигрывающей команде. «Армянское лобби» возлагавшихся на него надежд не оправдывает. Только вот объяснять «политическим выдвиженцам», как глубоко они заблуждаются — дело тяжелое, а в условиях армянских реалий еще и небезопасное. Точнее, связанное с риском вылететь с дипломатической работы с клеймом «пособника прежнего коррумпированного режима». Даже свои проблемы дипломаты излагали только в кулуарах. И жаловались, что посольствам и консульствам катастрофически не хватает денег. А как без них, этих самых денег, завязывать связи и контакты в стране пребывания, наводить мосты с местными политиками, а еще промышленниками и банкирами, то есть потенциальными инвесторами?

Строго говоря, армянские дипломаты еще далеко не в положении посла Заира (ныне Демократическая республика Конго) в Варшаве, господина Ликамбе, который из-за финансового и политического кризиса на своей родине, оставшись без положенного государственного финансирования, продал сначала посольское здание и лимузин, переселился в гостиницу, а потом вообще ночевал на варшавском вокзале. К тому же армянские послы, консулы и т.д., как бы это помягче, тоже не без греха. Достаточно вспомнить возмущение армянской блогосферы, когда в первопрестольной угнали дорогущий «лексус», принадлежащий армянскому посольству в РФ, и автомобиль этот оказался куда дороже того, на котором ездил в тот момент, к примеру, посол США. Но дело не только в «драме из-за отсутствия драмов». Армянская дипломатия переживает самый настоящий «кризис жанра». Профессионалы не могут не замечать, как меняется расстановка сил, как планомерно и неумолимо рушится то, на что в Ереване прежде всего рассчитывали, и как Армения раз за разом терпит от Азербайджана «дипломатическое поражение». И самое главное, армянская дипломатия все отчетливее ощущает цену агрессии против Азербайджана. И ее представители не могут не понимать, что от этой цены никакая неприкосновенность не поможет. Только вот… как объяснить это «политическим выдвиженцам» Пашиняна?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az