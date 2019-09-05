Сон — самая привычная и в то же время непонятная для человека деятельность.

Heroine собрал популярные заблуждения о сне. Разбираемся, можно ли будить лунатика, есть сладкое или сыр на ночь и стоит ли бояться, что проглотишь паука, пока спишь.

1 Во время сна мозг отдыхает

Наш мозг вообще никогда не отдыхает, даже если тебе после мертвецки крепкого сна так не кажется. Он продолжает контролировать работу организма, обрабатывать поступившую за день информацию. Это существенно меньшая активность, чем в режиме бодрствования, но все же не безделье. Ночью активнее работает гиппокамп, который отвечает за перемещение информации из кратковременной памяти в долговременную. Вот почему заучивать что-то новое продуктивнее всего перед сном.

2 Сны можно увидеть только во время глубокого сна

Увидеть сновидение можно на любой стадии сна. За ночь мы видим несколько снов, но, как правило, не запоминаем и половины из них. От того, в какое время человек видит сновидение, может зависеть его характер: например, считается, что в парадоксальной или быстрой фазе сны наиболее эмоциональные, яркие и запоминающиеся, а в медленной фазе сны более приближены к реальности.

3 Если не можешь уснуть — оставайся в постели

Распространенная ошибка людей, страдающих от бессонницы, — оставаться в постели, чтобы окончательно не прогнать сон. На самом деле, специалисты рекомендуют пытаться погрузиться в сон только 20 минут — если ничего не вышло, стоит встать и пойти заняться чем-нибудь. Навязчивые попытки отключиться только еще больше будут раздражать нервную систему и создадут нездоровую эмоциональную связь между постелью и бодрствованием. Попробуй почитать или послушать музыку — и делать это да тех пор, пока снова не почувствуешь сонливость. Постарайся не зацикливаться на мысли, что тебе рано вставать, — она никак не поможет успокоиться.

4 Лунатиков нельзя будить

Считается, что лунатиков нельзя будить, чтобы не травмировать их психику и не вызвать агрессию. Но это опасное заблуждение. На самом деле, будить человека можно и даже нужно, особенно если он, к римеру, бодрым шагом направляется в окно. В таком состоянии он может неосознанно нанести себе вред и получить большую травму, нежели от внезапного пробуждения. Лучше мягко разбудить лунатика и направить в постель.

5 Можно наверстать упущенный сон в выходные

Миф про «отоспаться за выходные» звучит логично, но только на словах. Недавнее исследование, опубликованное в Current Biology, сообщает, что попытка компенсировать недостающие часы сна в свободное время не отменяет негативные последствия от отсутствия полноценного отдыха в будни. Гораздо полезнее наладить режим, придерживаться его и не сдвигать больше чем на час.

6 Алкоголь поможет лучше спать

Заснешь ты, может, и быстро, но вот качественного отдыха не жди. Из-за алкоголя человек чаще просыпается ночью, в том числе в туалет. Кроме того, состояние опьянения мешает организму погрузиться в глубокую фазу сна, а ведь именно в ней происходят все восстановительные процессы. Так что проспишь ты, может, и долго, но вряд ли будешь чувствовать себя полной сил.

7 Если опустить стекла в машине или включить кондиционер — это поможет не уснуть

Одно из заблуждений тех, кто много времени проводит за рулем: прохлада в машине поможет не заснуть. К любым советам, как ехать всю ночь и не спать в дороге, стоит относиться скептически. Гораздо безопасней остановиться в подходящем месте и вздремнуть 15-45 минут, чем испытывать на себе разные методы сохранять бодрость.

8 За ночь мы глотаем несколько пауков во сне

Жуткий миф о том, что во сне мы можем запросто проглотить паука и не заметить, — к счастью, всего лишь страшилка. Ты будешь рада узнать, что домашний паучок скорее испугается спящего человека (как, впрочем, и бодрствующего), чем решит поползать возле его рта или носа.

9 От сыра или сладкого перед сном будут сниться кошмары

Этот странный мистический миф не подтвержден никакими исследованиями. В случае с сыром даже наоборот: пара кусочков помогут быстрее уснуть. Все благодаря содержанию в этом продукте триптофана — аминокислоты, которая участвует в производстве серотонина, а тот, в свою очередь, способствует хорошему засыпанию.

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