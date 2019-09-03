Какими бы близкими ни были отношения, важно соблюдать личные границы, пишет «Лайфхакер». Ниже — 7 вещей, о которых ваша вторая половина не должна просить никогда.

1. Игнорировать вспышки гнева и физическое насилие

Партнёр не имеет права просить вас игнорировать, отрицать или брать на себя вину за его агрессию в ваш адрес. Как отмечает семейный психотерапевт Кэрри Кравец (Carrie Krawiec), таким образом он перекладывает ответственность за своё поведение на вас.

«В здоровых отношениях каждый человек сам отвечает за свои действия, мысли и чувства». Кэрри Кравец, семейный психотерапевт

2. Изолироваться от семьи и друзей

Решение о том, с кем вы общаетесь, сколько и когда, всегда должно оставаться за вами. Если избранник или избранница пытается изолировать вас от близких, это признак эмоционального насилия, подчёркивает коуч по вопросам отношений Шула Меламед (Shula Melamed).

«Единственное, о чём может попросить вас партнёр, — проводить больше времени с родственниками и друзьями, чтобы укреплять с ними связь. Это не то же самое, когда он ограничивает ваше общение». Шула Меламед, коуч

3. Приуменьшать ваши успехи

Нормальная реакция партнёра на ваши достижения — гордость. Раздражение или угрозы говорят о его неуверенности.

Если вы испытываете вину или досаду, когда с вами происходит что-то хорошее, если вы не можете поделиться этим, значит, ваши личные границы нарушены.

4. Отказаться от финансовой независимости или уволиться

Разрешив партнёру контролировать свой кошелёк, вы делаете себя потенциально уязвимым и зависимым от него, отмечает Кравец. Если вы не можете на равных распоряжаться семейным бюджетом, то взаимоуважение в паре под вопросом.

5. Принять неприемлемое поведение семьи и друзей

Друзья партнёра не уважают ваше личное пространство или его родители грубят вам? Он не должен ожидать, что вы просто смиритесь с этим. В противном случае пассия либо предпочитает избегать конфронтации со своими близкими, либо отношения с ними для неё важнее, чем с вами. То есть о взаимном уважении опять же не идёт речи.

6. В корне измениться

Если партнёр требует, чтобы вы отказались от своих верований, убеждений или ценностей, это очень опасный сигнал, предупреждает Шула Меламед. Значит, он не принимает вашу личность.

7. Стать посредником

Пассия не в праве просить вас стать «почтовым голубем» для кого-то, например её родителей.

«Бывает, партнёр говорит: «Скажи моей матери…», что делает вас посредником в их отношениях и освобождает его от ответственности за свои слова». Фрэнсис Уолфиш (Frances Walfish), психотерапевт.

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