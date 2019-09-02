Можно или нельзя? Как общаться со своими детьми, чтобы изменить их судьбу к лучшему? Как поддержать ребенка и какие слова убивают в нем веру в себя? В своей книге «Не программируйте ребенка: Как наши слова влияют на судьбу детей» Роберта Кавалло и Антонио Панарезе пытались ответить на эти вопросы, опираясь на собственную практику в области психологии и педагогики. «Harvard Business Review Россия» публикует несколько любопытных фрагментов из нее.

Какие сигналы вы транслируете своему ребенку

1. Убеждения: с самого раннего детства сигналы любого вида, которые вы получаете, — вербальные, невербальные, визуальные, звуковые — постепенно формируют ваш багаж убеждений. Все, что вы в течение долгого времени слышали, чувствовали и видели, входит в сферу ваших убеждений, и все это вы считаете истиной — зачастую единственно возможной. К примеру, если вы убеждены: «Я полнею даже от воды», — вам будет тяжело сбросить вес, в отличие от человека, который убежден: «Я могу есть, сколько захочу, и все равно не буду весить больше 55 кг». Убеждения ребенка основываются на убеждениях, которые с детства транслируют ему родители. Самые ранние, складывающиеся в первые годы жизни, укореняются в человеке прочнее всего и незаметно оказывают на него влияние (поэтому вы принимаете решения, не осознавая, что на самом деле за вас их принимает кто-то другой). Допустим, ваши родители имели привычку смотреть за обедом и ужином новости, ни на секунду не сомневаясь в том, что доносится с экрана, а затем говорить и действовать, основываясь на полученной информации. Очень возможно, что теперь вы тоже каждый день смотрите новости, совершенно не задумываясь, что по телевизору могут говорить неправду или что в мире происходит что-то еще. В наше время СМИ распространяют главным образом плохие новости, сообщают о катастрофах и часто подтасовывают факты. Поэтому столько людей говорят о кризисе, разрухе, страхах, депрессии и болезнях, совершенно не принимая во внимание другую сторону современности — возможно, более важную: инновационные технологии, автомобили, работающие на сжатом воздухе, молодых людей, которые следуют своим жизненным планам и с нуля создают компании с миллионным доходом, свободные рабочие места, людей, которые любят нас и готовы нам помогать. К примеру, в Палестине уже давно ведутся боевые действия, и кажется, будто от этого конфликта зависят судьбы мира, но в скольких странах боевые действия НЕ ведутся? Уже много лет все говорят о раке и смерти, но множество людей исцеляются и сохраняют здоровье. Все говорят об ожирении и вреде фастфуда, но множество людей едят здоровую пищу. Важнее всего ваши убеждения, которые вы передаете своему ребенку.

2. Настроения — это ощущения, которые мы испытываем, ответы на вопросы: «Как у меня дела?», «Как я себя чувствую?», «Какие чувства вызывает у меня эта ситуация?»

Наши настроения — это еще и эмоции с ощущениями: радость, эйфория, ярость, обида, грусть, умиротворение, удовлетворение, наслаждение, чувство внутренней пустоты, одиночество, ощущение полноты жизни и так далее. Дети учатся распознавать разные настроения, основываясь на настроениях своих родителей. Более того, родительские настроения влияют на детей. К примеру, часто можно видеть, что ребенок тревожится и нервничает из-за того, что ощущает нервозность одного, а то и обоих родителей. Нам много раз удавалось снять нервное напряжение и тягу к агрессии у детей, поработав с настроениями их родителей. Если в повседневной жизни вы склонны к пессимизму, тоске и апатии, вы таким образом внушаете своему ребенку, что это — единственно возможное и наиболее приемлемое состояние духа. Ребенок смотрит на вас и впитывает ваше настроение, как губка (помните, мы говорили об этом в начале книги?). Точно так же, если вы умеете справляться с неудачами, смотрите на мир с оптимизмом, во всем видите лучшую сторону и всегда готовы найти решение проблемы, то ваш ребенок впитывает именно эти качества, и они проявятся, когда он вырастет.

3. Мысли — продукт нашего разума. В отличие от эмоций, они не всегда напрямую затрагивают тело, они «холоднее». Мысли — результат расчетов, которые производит наш мозг. Приведем пример: обычно вы понимаете, что злитесь, то есть испытываете гнев, когда у вас начинает колотиться сердце, вы взволнованы, у вас дрожат руки, вам не хватает воздуха и так далее. Все это — телесные ощущения. Мысль тоже может вызывать в теле ощущения, но не обязательно. К примеру, вы можете размышлять о ярости, не испытывая ее, можете думать о радости, даже если вам очень грустно. Но верно и то, что если вы не умеете контролировать себя и свои мысли, то они возьмут верх и будут влиять на вас во всем — вплоть до того, что вы станете их зеркальным отражением. Так, размышляя о гневе, вы можете стать сердитым человеком; постоянно мысля в негативном ключе, можете стать печальной и депрессивной личностью и наполнить тоской всю свою жизнь. Или же вы можете разориться и остаться на всю жизнь бедняком, если будете постоянно думать, что вам не везет. Вы можете стать аллергиком, если убедите себя, что у вас аллергия. Если вы не умеете наблюдать за своими мыслями и управлять ими, то они сами начнут управлять вами. Вернемся к примеру с гневом: если вы не понимаете, почему сердитесь, неосознанные мысли о гневе вскоре станут эмоциями, чтобы вы смогли лучше их прочувствовать — и вы почувствуете их в своем теле. Ваши мысли влияют и на вашего ребенка. Выбирайте, что лучше — оптимизм или пессимизм?

4. Привычки — это действия, которые вы совершаете каждый день или с определенной периодичностью. К примеру, привычкой может быть послеобеденный кофе (вам о нем и думать не надо: доев обед, вы ставите кофейник на плиту и зажигаете огонь), травяной отвар перед сном, сигарета (многие заядлые курильщики говорят, что закуривают почти автоматически), время приема пищи, тефтели по воскресеньям, сказка перед сном, чтение книги, йога трижды в неделю. В привычку может войти и осуждать других, жаловаться, кричать на окружающих, говорить «Будь молодцом!» и собираться вместе, чтобы поболтать, раз в неделю придумывать новые планы, говорить друг другу: «Развлекайся» и так далее.

5. Выражения — это фразы, которые мы по привычке произносим каждый день: пословицы, поговорки, слова-паразиты и так далее. Детям свойственно подражать взрослым, поэтому они будут повторять ваши выражения, пока не усвоят их. Выражения — даже если вы уверены, что это невозможно, — влияют на вас, ваши мироощущение и действия… Как мы общаемся с детьми? Мы сообщаем детям о своих чувствах и мыслях разными способами. Они влияют на то, что будут думать и говорить наши дети во взрослом возрасте.

Итак, существуют разные способы общения с детьми, и каждый из них, хотим мы этого или нет, вместе с нами непрерывно влияет на наших детей. Вот как можно подразделить виды общения.

— Слова — вербальная коммуникация: это то, что вы говорите, а ребенок воспринимает на слух. В эту категорию попадает все, что слетает у вас с языка: и ласка, и грубость, и спокойные любящие слова, и гневные окрики. Кроме того, сюда входит все, что говорит второй родитель и другие окружающие ребенка люди: бабушки и дедушки, друзья, двоюродные братья и сестры, родственники, учителя, одноклассники, продавцы, телеведущие, персонажи мультфильмов, певцы и так далее. Напомним, что вы в любом случае остаетесь для ребенка точкой отсчета. Именно вы закладываете его будущие привычки, то, как он будет мыслить и общаться…

— «Тонкое» общение: в эту категорию входит все, что можно почувствовать и воспринять, но нельзя выразить словами. Это наши ощущения, эмоции, поведение, движения, даже едва уловимые выражения лица. Зачастую мы не обращаем на них внимания (так делает большинство), но внутри нас есть что-то вроде антенны, которая воспринимает все, что происходит вокруг нас, улавливает мельчайшие детали и запоминает их. Это происходит незаметно для нас, и мы не отдаем себе в этом отчета. К примеру, вам наверняка случалось задуматься за рулем. Вы подъезжаете к светофору, продолжая думать о своем, горит красный, вы сбавляете скорость, тормозите, дожидаетесь зеленого и снова трогаетесь. Через двести метров вы вдруг понимаете, что уже проехали светофор… ой!.. и даже не заметили… и как только вы не попали в аварию?! А какой свет горел — красный или зеленый?! Ваша встроенная антенна начала работать за вас, когда вы «ушли в себя». Она приняла сигнал светофора, обработала информацию и немедленно среагировала — заставила вас затормозить, а потом снова тронуться. Вы передвигали руки и ноги совершенно неосознанно (мы немного упрощаем. В научной литературе вы можете найти более подробную информацию о невербальной, бессознательной и подсознательной коммуникации. Здесь же мы ограничимся только тем, что уже сказали). Правда же, есть разница: жить с родителями, которые еле переставляют ноги, постоянно подавлены, вместо ртов у них две ямы, глаза от тоски и печали стали как у бассетхаунда, или жить с умиротворенными, улыбчивыми мамой и папой? <…>

— Выбор обстановки: игры, привычки, места, которые мы посещаем, люди, становящиеся нашими друзьями. Все это — даже если вы уже думаете: «Что за чушь! Я что, должен и за это отвечать? Всё им не так! Дальше читать не буду!» — влияет на нас и обусловливает наши поступки.

На выходных вы можете встретиться с соседкой, живущей над вами, повеселиться, испечь вместе хлеб или сварить варенье, поплавать в бассейне, обсудить планы и чем-нибудь помочь друг другу. А можете встретиться с соседкой, живущей под вами, которая будет ныть, что у нее мало денег, а за столом примется перечислять болезни и несчастья — свои, родственников и других соседей, — пока у вас совсем не пропадет аппетит, откажется купаться в бассейне, потому что вода холодная и ей неохота, и не согласиться погулять с вами на свежем воздухе, потому что у нее нет настроения (а на самом деле ей не хочется пропустить по телевизору повтор мыльной оперы!). Есть же разница?!

Демоны, разрушающие самооценку ребенка

Мы хотим сразу опровергнуть миф: самооценка не отражает того, насколько мы хороши, как строятся наши отношения с окружающими, как мы стараемся, чтобы достичь результата, и пытаемся притвориться кем-то другим.

Смысл слова «самооценка» заключается в оценке себя. Оценивать себя — значит знать свои достоинства и недостатки и осознавать, как они на нас влияют, понимать, какие качества помогают нам добиваться поставленных целей и чего нам не хватает, чтобы самореализоваться, чему нам придется учиться «по ходу дела», если мы этого хотим.

Сложность в том, что мы настолько привыкли оценивать себя, основываясь на чужих критериях, на том, как поступают и кем являются другие, что поверили, что ни на что не годны, не способны и никому не нравимся.

Хорошая новость: каждый ребенок рождается с очень высоким уровнем самооценки. Он знает, кто он и каковы его способности, знает, чего он хочет, и обладает бесконечной верой в себя и в жизнь. В детстве вы тоже знали все это. Жаль, что взрослые не умеют следовать природе ребенка и своими действиями, словами и эмоциями разрушают то гармоничное состояние ребенка, которое могло бы помочь ему раскрыться наиболее полно.

А что происходит с самооценкой у современных детей и подростков? Гадать здесь нечего… Ничего хорошего!

Многие из них:

— испытывают стресс из-за оценок;

— испытывают стресс во время спортивных тренировок;

— стремятся следовать скоротечной моде, подражать популярным спортсменам или актерам, чтобы почувствовать себя более «крутыми»;

— недостаточно уважают родителей (в некоторых случаях это неизбежный результат полученного воспитания);

— считают себя неудачниками;

— считают себя некрасивыми;

— не любят свое тело и плохо с ним обходятся;

— стесняются своих чувств и мыслей, особенно если они отличаются от чувств и мыслей большинства…

Не будем прибегать к банальным и поверхностным оправданиям вроде: «Во всем виноват тренер», «Во всем виноват учитель», «Все из-за телевизора».

Зададим себе следующие вопросы: могут ли мои слова, действия и эмоции отражаться на самооценке ребенка? Правда ли, что я участвую в формировании его самооценки? Могу ли я что-то сделать, чтобы дети меня уважали? Мой ребенок действительно стеснительный? Он действительно стыдится чего-то? Действительно ли он ничего не понимает? Мы уже много раз говорили, но повторим еще раз: да, у вашего ребенка есть свой врожденный характер, но… ваше непосредственное влияние (и здесь ничего не поделаешь) формирует его судьбу, а значит, и самооценку…

Девять волшебных фраз, которые хотел бы услышать каждый ребенок

Ядовитые фразы, перечисленные на предыдущих страницах, не помогают ребенку развиваться. Родитель с низкой самооценкой, гневливый и завистливый, чувствующий себя опустошенным и несчастным, скорее всего будет их произносить. А ребенок в соответствии с механизмом подражания и принципом впитывающей губки будет лепить свое «я» по родительскому образцу. Почему нам не удается сказать: «Я имею ценность», «Я умен», «Я красив» вне контекста эгоизма или стремления к власти? И почему нам не удается сказать это о своем ребенке? Мы снова и снова повторяем вам, что обо всех детях можно это сказать. И вы должны постоянно так думать. Даже когда ребенок хулиганит, потеет и пачкается, «ошибается», получает «плохие» оценки, когда во взрослом возрасте он не хочет делать то, чего хотите от него вы, когда у него что-то не сразу получается, когда он сердится, когда он не спит, когда отказывается есть. В противном случае ребенок всегда будет чувствовать эту дихотомию: одобрите вы то, что он сделал, или не одобрите, хотите вы для него чего-то или нет, ждете вы от него чего-то или нет (это очень сложно… уж мы-то знаем…). Но если вам удастся всегда думать о ребенке хорошо, вы сможете украсить свою жизнь такими мелодичными звуками.

1. «Ты — мое сокровище».

2. «Я тебя обожаю».

3. «Я тебя люблю».

4. «Ты особенный».

5. «Ты прекрасен».

6. «Я здесь, чтобы помочь тебе».

7. «Я здесь, чтобы защитить тебя».

8. «Я здесь, чтобы поддержать тебя».

9. «Я здесь, чтобы подарить тебе уверенность в себе».

Каким было бы ваше детство, если бы вас охраняли эти девять рыцарей? Мы слишком редко говорим детям эти слова, а если и говорим, то куда с меньшим энтузиазмом, чем когда кричим на них, упрекаем или ругаем. Из-за этого у нас меньше власти над детьми, а у них остаются о нас грустные воспоминания. На пляжах, в супермаркетах и на улице мы встречаем великое множество безэмоциональных, неласковых, неулыбчивых родителей, не чувствующих ребенка, не слушающих его. Часто кажется, что все, чего просит ребенок, приносит нам неудобства и раздражает, что все, что он делает, — это уж слишком, что все, что он говорит, не имеет смысла и не заслуживает нашего внимания. Сколько современных родителей общаются со своими детьми при постоянном посредничестве телефона последнего поколения? Сколько детей с горечью осознают, что для того, чтобы получить любовь и внимание мамы и папы, нужно сделать селфи, видео или разместить фотографию в Facebook? И уж конечно, нельзя прятаться за фразами вроде: «Да, но мы же в магазине, мне надо заниматься покупками, не могу же я везде за ним ходить… Да, но я на кухне, не могу же я слушать все, что он там говорит!» — и так далее. В нашем распоряжении 24 часа в сутки, и мы постоянно что-то делаем. Странным образом звезды сложились так, что мы должны проводить время с детьми, хотя никто из нас не находится в вечном отпуске. Поэтому надо постараться проводить время с детьми как можно лучше. На наш взгляд, даже отговорка: «Со мной-то никто не нежничал… Я не знаю, что такое родительская любовь», — не работает. Прекрасно: вступайте в наш клуб! Вряд ли вы с рождения умели кататься на велосипеде, но со временем, скорее всего, научились. Вряд ли вы с рождения умели писать — но со временем научились. Поэтому, даже если ваши родители не были слишком нежны с вами, вы все равно можете, если захотите, дарить любовь и повышать свою самооценку. Более того, именно начав уделять внимание себе и ребенку, вы сможете развить навыки, которых вам, вероятно, не хватает, и заполнить те пустоты, которые мешают вам жить.

Minval.az