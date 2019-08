Российский теннисист Даниил Медведев во время матча третьего круга Открытого чемпионата США (US Open) повздорил с болельщиками. Об этом в Twitter-аккаунте рассказал журналист Мэттью Уиллис.

Во время поединка против испанца Фелисиано Лопеса зрители освистывали Медведева, а он показал трибунам средний палец. В комментариях к посту Уиллиса болельщики посчитали поведение российского теннисиста неприемлемым. «Он заслужил отношение трибун к нему», «Медведеву стоит обратиться к психиатру», «Какой стыд, он вел себя, как ребенок», — писали они.

После матча россиянин обратился к зрителям и заявил, что победил «благодаря» их энергетике. «Чем больше вы это делаете, тем больше я побеждаю», — отметил он, передает портал «lenta.ru».

Матч завершился победой Медведева со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. В следующем круге US Open он встретится с немцем Домиником Кепфером.

And now, a very special message from Daniil Medvedev. pic.twitter.com/hlfhhjULCA

— Wilfy (@whitelinefervor) August 31, 2019