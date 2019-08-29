Президент Бразилии Жаир Болсонару удалил свой комментарий к сатирическому коллажу в Facebook, на котором президенты Франции и Бразилии были изображены с супругами.

Отметим, скандал разгорелся после того, как в сети были опубликованы снимки Жаира Болсонару и Эммануэля Макрона с первыми леди Бразилии и Франции, которые сопровождались подписью: «Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару?».

Вскоре под коллажем появился комментарий самого Болсонару: «Не унижайте мужика, ЛОЛ», передает портал «Korrespondent.net».

Причем, этот комментарий вызвал гораздо больше критики, чем сам коллаж. Президента Бразилии обвинили в неуважительном поведении.

Minval.az