Пять человек убиты и более 150 ранены в Татрах в результате сильнейшей грозы. Службы спасения Польши ищут еще пятерых человек, которые находились во время шторма в горах и числятся пропавшими без вести.

Татры — часть горной системы Карпат. Располагается на территории Словакии и Польши.

Удары молний убили четырех человек на территории Польши, еще один человек погиб на территории соседней Словакии, сообщает агентство «Интерфакс».

Что касается 150 пострадавших, то большинство получили ожоги, а также жалуются на боли в сердце. Госпитализированными остаются 22 человека.

Minval.az