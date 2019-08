Глава Apple Тим Кук опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотографию бакинского бульвара, снятые российским блогером Михаилом Затуливетровым.

«Ошеломляющее фото Доломитов от Кэролин Стейг и захватывающий момент на побережье Баку от Михаила Затуливетрова», – подписал фотографии глава Apple.

Stunning photo of the Dolomites by Carolin Steig (IG: WeTravelTheWorld) and a captivating moment on a Baku beach by Mikhail Zatulivetrov (IG: iamzatulivetrov) pic.twitter.com/yq5cRy4a4L

