На севере Таджикистана задержали двух «народных целителей» по подозрению в сексуальных домогательствах в отношении клиенток. Об этом сообщает издание «Ахбор».

Мужчины занимались популярным среди населения Таджикистана «изгнанием джиннов» (бесов).

В отношении 35-летнего Палдорака Мирзоюсуфа Нодирова возбуждено уголовное дело. Он был задержан в голом виде во время сеанса с одной из своих клиенток, которой он пообещал изгнать джиннов из ее тел. Сообщается, что к нему обращались за амулетами счастья и успеха, а также для снятия или наведения порчи и привораживания.

Мулла Рахматулло по кличке Девона (Безумный) был уличен в домогательствах с помощью скрытой камеры. Клиентка целителя согласилась сотрудничать со следствием и запечатлела один из сеансов. На кадрах видно, как мужчина поднимает подол ее платья и притрагивается к телу. Он заплатил своей клиентке компенсацию в размере трех тысяч долларов и не будет подвергнут уголовному преследованию.

В Таджикистане занятия колдовством приписывают местным муллам. Некоторые из них упоминались в криминальной хронике. Так, осенью 2013 года стало известно о задержании муллы Абдулвохида Кодирова, подозреваемого в убийстве человека в ходе ритуала по изгнанию джиннов. Незадолго до этого был осужден Асадулло Иброхимов, известный как «мулла-колдун»: его признали виновным в домогательствах к женщине, которую он якобы исцелял. Сообщалось также, что на юго-западе страны был задержан Абдуджаббор Абдурахмонов, зарабатывавший на жизнь заговорами и колдовством. По данным милиции, он с помощью гипноза убедил нескольких молодых людей ограбить местного предпринимателя.

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