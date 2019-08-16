Как ранее сообщил Minval.az, накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил с занимаемых должностей своих главных советников — Арсена Гаспаряна и Арама Гарибяна, а также помощника Мгера Саакяна.

Эти увольнения породили много слухов. Газета «Грапарак» попыталась разобраться в данной ситуации. Источник напоминает, что Арам Гарибян представитель прежней власти — был заместителем министра финансов и экономики, а также советником президента и премьер-министра в 2008-2018гг. В прошлом году Никол Пашинян назначил его своим советником. А Мгер Саакян был руководителем армянской общины в Китае, вернулся в Армению в 2017 году. На должность помощника премьера был назначен в апреле этого года.

Что касается Гаспаряна, последний до 1999 года работал в МИД Армении, потом уехал в Россию, далее перебрался в США и вернулся на родину в 2018 году после бархатной революции.

«Естественно, их увольнение породило множество вопросов. Согласно нашим источникам, Арсен Гаспарян был уволен из-за неподобающего отношения с инвесторами. В правительстве есть сомнения, что из-за этого некоторые инвесторы уехали из Армении»,- пишет газета.

Minval.az