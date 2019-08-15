Экспорт грузинского вина в России существенно сократился в июле нынешнего года — на 27% в годовом сопоставлении до 3,5 млн бутылок вина, следует из данных Национального агентства вина Грузии.

В организации уточняют, что «в мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне — более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года», сообщает ТАСС.

Как пояснил глава агентства Леван Мехузла, «в результате политических событий, которые произошли в конце июня 2019 года, возможное введение санкций со стороны России вызвало сокращение поставок грузинского вина на самый большой экспортный рынок, из-за чего возникли ожидания, что в этом году спрос компаний по производству вина на виноград упадет».

Напомним, что 20 июня 2019 года в столице Грузии начались акции против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Пострадали 240 человек. После этого президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля.

Тем временем туристический сектор Грузии потерял до $60 млн из-за сокращения потока российских туристов на фоне обострения конфликта между двумя странам. «По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб до 60 миллионов долларов», — констатировал ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Между тем добавим, что по итогам I полугодия 2019 года грузинская экономика прибавила 4,9% в годовом сопоставлении. При этом в июне ВВП страны вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а во II квартале — на 4,9%, следует из предварительных данных Национальной службы статистики.

Таким образом, экономика Грузии по темпам полугодового роста в разы превзошла российскую. По оценкам Росстата, ВВП РФ по итогам II квартала 2019 года увеличился на 0,9% в годовом сопоставлении после подъема на 0,5% в январе—марте текущего года. А по итогам I полугодия текущего года рост экономики составил 0,7%.

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