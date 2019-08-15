Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил с должности двоих главных советников Арсена Гаспаряна и Арама Гарибяна. Решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.

Оба занимали должности главных советников. Пока неизвестно, в чем причина отставок.

Арсен Гаспарян долгое время работал в МИД Армении по линии Ближнего Востока, в 1992-97 годах входил в состав делегации Армении по мирному регулированию карабахского конфликта. В 2006-18 годах преподавал в колледже и университете в Майами.

Арам Гарибян долгое время работал в аппарате прежней власти. В 2008-2011 годах был главным советником премьер-министра Тиграна Саркисяна, затем, вплоть до смены власти, был главным советником Сержа Саргсяна.

Также освобожден с должности помощник Мгер Саакян. Ранее Саакян занимал должности в крупной аудиторской компании (PWC), а также в Японском агентстве международного сотрудничества (JICA).

Minval.az