Заявление премьер-министра Армении в Ханкенди не предполагает изменения подходов Еревана по урегулированию карабахского конфликта. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, отвечая на вопрос Sputnik.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 августа в оккупированном Карабахе заявил, что «Карабах – это неотъемлемая часть Армении».

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«Премьер-министр Армении четко сформулировал позицию Армении. К сказанному в нечего добавить», — сказал Мнацаканян.

По его словам, своим последующим заявлением армянский МИД подтвердил то, что было сказано в Ханкенди.

«Могу сказать то, что с нашей стороны нет намерения как-либо отклоняться от тех позиций и подходов, которые касаются мирного урегулирования решения конфликта», — отметил Мнацаканян.

Minval.az