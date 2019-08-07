Есть такой старый анекдот. В операционный зал банка в разгар работы врывается некий субъект и кричит: «Всем лежать! Это облажание!» Кассир робко подает голос: «Может, не облажание, а ограбление?» На что грабитель отвечает: «Нет, облажание, я пистолет дома забыл».

Что именно «забыл дома» Никол Воваевич Пашинян, отправляясь в оккупированный Карабах, история умалчивает. Но нет сомнений: задумал он, по всей видимости, громкую акцию, которая должна была повергнуть в шок и трепет и политических противников в Армении, и официальный Баку, а дальше, по принципу «из искры возгорится пламя», митинг на площади в Ханкенди должен был дать старт не то местному «майдану», не то «революции» по ереванскому сценарию. Был ли где-то заготовлен шашлык и барабаны, не известно, но…

Сначала, напомним, Никол Воваевич получил впечатляющий «отлуп» от официального Баку, приказал своему МИДу ответить, но только усугубил позор. А теперь за дело взялись ереванские же эксперты. Так, по мнению «Голоса Армении», «попытка майдана в «Арцахе» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) провалилась», и ханкендинской верхушке удалось «пресечь крупную провокацию, в которую мог вылиться «митинг общенационального единения» в «Степанакерте»». Задумал Никол Воваевич повторить здесь сценарий своей революции, сделал многообещающее заявление, что в 2020 году в Карабахе должна быть путем выборов сформирована легитимная власть. Собственно для этого все и затевалось, однако с самого начала митинга стало очевидным: планы лидера «бархатной революции» скорректированы действиями политического руководства «НКР», и устроить в очередной раз театр одного актера ему не удалось. Более того, с ним случилось самое страшное: не оказался главным действующим лицом». Местные карабахцы просто взяли митинг в свои руки. И, наконец, «митинг явно не получился, Пашинян впервые читал на площади по бумажке. С большой долей вероятности можно полагать, что он задействовал план «Б», когда понял, что «Степанакерт» августа 2019-го — это не Ереван мая 2018-го. Правда, перед ним стоит еще более сложная задача: понять, наконец, что и Ереван августа 2019-го — давно не Ереван мая 2018-го».

А вот с осознанием реальности у Никола Воваевича та еще «напряженка». Во всяком случае, ереванский аналитический сайт Verelg подверг прямо-таки уничижительной критике озвученные Пашиняном пышные планы «довести население Армении до 5 млн человек, создать 1,5 млн рабочих мест, решить вопрос занятости 2,5 млн человек и ликвидировать бедность, превратить Армению в промышленную страну, увеличить ВВП в 15 раз, иметь как минимум 5 армянских технологических компаний, стоимость которых превысит $10 млрд, и 10 тысяч работающих стартапов, по боеспособности армии занять место в первой двадцатке мировых лидеров», и все это — до 2050 года. По мнению экспертов, «выступление Пашиняна можно считать сюрреалистическим, утопическим эссе, так как всех указанных им пунктов невозможно достичь даже до 2050 года. Пашинян установил срок до 2050 года, тогда он точно не будет премьер-министром Армении, и пока не ясно, будет ли он жить на территории республики вообще». Как не без оснований напоминают аналитики, «тезис о доведении населения до 5 млн человек прямо противоречит тем тяжелым реалиям, которые существуют в Армении в плане демографии – растущая эмиграция, по причине которой с 2008 года республику покинули порядка 500 тысяч человек». Кроме того, в Армении низкая рождаемость, старение населения, так что по оценкам ООН, страна стоит на пороге депопуляции. К тому же социально-экономическая ситуация в Армении продолжает ухудшаться – эмиграция, хотя и не высокими темпами, но продолжается, а соцопросы показывают, что большинство населения Армении желает покинуть страну. В этих условиях «говорить о доведении населения до 5 млн — популизм и утопия». 2 с половиной миллиона рабочих мест здесь мягко назвали «добрым пожеланием» и напомнили, что у Армении нет той экономической базы, которая сможет обеспечить столько рабочих мест. Еще больше скепсиса вызвали планы сделать армянскую армию одной из сильнейших армий мира, для чего нужны человеческие ресурсы и миллиарды долларов. Где все это взять, Пашинян не указал. То же самое касается и спецслужб.

Добавим от себя: и эти реалии для Армении не изменятся, пока не будет сделано реальных шагов к урегулированию конфликта, то есть армянские оккупационные войска не будут выведены с территории Азербайджана, Об этом ереванские эксперты, конечно, не говорят, но вот «истерику на карабахскую тему», устроенную Николом Воваевичем, оценивают весьма трезво. И напоминают: «народный премьер» не указал, «что может уступить армянская сторона, на что готов Азербайджан. Баку уже давно не говорит о каких-либо уступках, а пытается диктовать свою повестку — возвращение всего «Арцаха» и 7 районов, при этом держа под огнем Сюник, Тавуш, Вайоц Дзор, то есть территории Армении». Что же до «одобрения народами Армении и «Арцаха»» плана урегулирования, то и здесь у аналитиков нет не то что восторгов, но даже дежурного оптимизма. Добавим от себя: точно так же прикрыться референдумом пытался в разгар Балканской войны Слободан Милошевич, но это не спасло ни его страну от бомбардировок, ни его самого — от Гаагского трибунала. Милошевича армянские аналитики не вспоминают, но трезво и логично отмечают: «Есть переговорный формат, и есть четкий документ, который нужно подписать и претворить в жизнь…Что же касается тезиса о том, что только в случае одобрения народами Армении и «Арцаха» может быть принят какой-либо документ, то этот путь ведет к войне. Если Азербайджан соглашается на какой-либо документ, который предполагает референдум в «Арцахе» через неопределенное время, а также возвращение 7 районов и азербайджанских беженцев, а армянская сторона, ссылаясь на принцип права народа на самоопределение, не принимает его, то это карт-бланш для Баку, а позиция армянской стороны будет восприниматься международным сообществом, как деструктивная». Из чего делается вывод: «Нельзя оставлять на желание общества подписание документа или ответственность за возможный провал в переговорах».

А тогда уже становится понятно, что Армения оказалась в глубоком тупике, безболезненного выхода из которого не просматривается. И уж точно его вряд ли в состоянии найти Никол Пашинян со своим дешевым популизмом. К сожалению, не подтверждает его вояж и надежд на мирное урегулирование конфликта.

Другой вопрос, что Азербайджан готов и к дипломатическому, и к военному решению, и в любом случае в Карабахе куда скорее, чем это кажется Николу Воваевичу, будет установлена действительно законная и легитимная власть. А вот у Армении с таким руководством нет шансов не то что на победу или ничью, но даже на минимизацию ущерба для себя. И да, это не «имиджевые потери».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az