Археологи нашли в Помпеях сокровищницу с украшениями и оберегами времен Римской империи.

«Предметами пользовались в повседневной жизни. На многих украшениях есть символы удачи, плодородия и защиты от недоброжелателей. Мы также обнаружили подвески в виде фаллосов, кулаков, черепов, скарабеев и Гарпократа», — сказал директор археологического парка Помпеи Массимо Осанна, сообщает РИА Новости.

Украшения сделаны из полудрагоценных камней – аметиста, янтаря и сердолика. Археологи предположили, что они могли принадлежать богатым горожанам.

Также обнаружены бронзовые петли и остатки деревянной шкатулки. В ней хранились стеклянные бусы, фигурки из кости, зеркала и другие предметы.

Находки выставят в музее Palestra Grande. Помпеи — древний город, который был разрушен после извержения вулкана Везувий в 79 году н.э.







Minval.az