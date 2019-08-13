К самолету министра обороны России Сергея Шойгу, когда тот находился над нейтральными водами Балтики, попытался приблизиться истребитель F-18 войск НАТО. Инцидент произошел во вторник, 13 августа, когда глава оборонного ведомства возвращался из Калининграда, где принимал участие в церемонии закладки камня на месте строительства филиала Нахимовского военно-морского училища.

Российские Су-27 среагировали стремительно, отогнали F-18 и не дали ему близко приблизиться к лайнеру с Шойгу. Видео инцидента 5-tv.ru предоставили в Минобороны.

Minval.az