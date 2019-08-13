Ученые из США назвали причины предрасположенности отдельной группы людей к развитию рака.

Специалисты нашли редкую мутацию, которая повышается риск развития рака поджелудочной железы и других типов этой болезни.

Мутации поддается ген RABL3, относящийся к группе производящей белки. Они связаны с клеточной мембраной и участвуют в передаче внешнего сигнала внутрь клетки, сообщает портал «Korrespondent.net».

Когда ген “выходит из строя” это приводят к неконтролируемому росту тканей и метастазированию.

Мутацию обнаружили, исследуя ДНК семьи, в которой у пять родственников был выявлен рак поджелудочной железы. Около 10% случаев этого вида рака передается наследственно.

Специалисты считают, что по наличию мутации в гене RABL3 можно выявить рак на ранней стадии.

Minval.az