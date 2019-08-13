Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии сторонников бывшего президента Украины «Европейская солидарность» призвал атаковать телеканалы, имеющие репутацию «пророссийских». Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой», сообщает Лента.ру.

В ходе своего выступления Сергей Высоцкий обрушился с критикой на каналы NewsOne и «112 Украина».

«Эти каналы, о которых мы говорим, которые работают против Украины — на врага, все журналисты, которые работают там, -— они являются комбатантами Российской Федерации. И все, что с ними можно сделать — подорвать ПТУРом», — заявил он.

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