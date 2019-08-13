Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском. Об этом сообщает «Страна.ua».

Издание опубликовало видеозапись разговора с молодым человеком во время митинга возле здания Государственного бюро расследований (ГБР) 12 августа, акция проходила во время визита экс-главы государства на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».

«Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски», — пояснил Михаил. Он рассказал, что со стороны родителей из-за этого «репрессий нет», но отец неоднократно просил его пытаться использовать в повседневной жизни государственный язык.

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