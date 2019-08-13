Саммит президентов России, Азербайджана и Ирана состоится, когда будут синхронизированы их графики. Согласно сообщению ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, перенос планировавшейся на 13 августа в Сочи встречи связан «с необходимостью более детальной координации графиков» президентов и «поиска подходящего времени с тем, чтобы эти графики синхронизировать».

«После того как по дипломатическим каналам такая синхронизация графиков произойдет, мы сообщим вам о новых сроках [проведения саммита]», — сказал Песков.

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