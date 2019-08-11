В детстве и юности дружба значит для нас очень много, но со временем теряет своё значение. «Лайфхакер» пытается разобраться, почему, вырастая, люди теряют друзей и можно ли избежать этого?

Дружба — дело добровольное. И в этом её слабость

В иерархии отношений дружба находится на последнем месте. Отношения с возлюбленными, родителями, детьми — всё это находится выше дружбы. Это справедливо для жизни и отражается в науке: исследования межличностных отношений в основном касаются влюблённых пар и семей.

Дружба — это уникальные отношения, потому что, в отличие от отношений с родственниками, мы выбираем, с кем нам иметь дело. И в отличие от других добровольных связей вроде романтических отношений и брака у дружбы нет формальной структуры. Вы не можете в течение месяца не видеться и не разговаривать со своей второй половинкой, а вот с друзьями можете.

Тем не менее исследование за исследованием подтверждают, что друзья очень важны для счастья человека. А поскольку дружба с течением времени изменяется, меняются и требования человека к своим друзьям.

«Я слышал, как о близких друзьях рассуждают люди разных возрастов: подросток 14 лет и старик, приближающийся к своему столетию. Есть три описания близких друзей: с кем можно поговорить, от кого ты зависишь и с кем тебе хорошо. Описания не меняются на протяжении всей жизни, но меняются жизненные обстоятельства, в которых проявляются эти качества», — заявляет Уильям Равлинс (William Rawlins), профессор университета Огайо.

Добровольный характер дружбы делает её беззащитной перед жизненными обстоятельствами. Вырастая, люди расставляют приоритеты не в пользу дружбы: семья и работа выходят на первое место. И если раньше вы могли просто забежать в соседний подъезд, чтобы позвать Колю гулять, сейчас вы договариваетесь с ним «как-нибудь выкроить пару часов», чтобы встретиться и выпить пива раз в месяц.

В дружбе прекрасно то, что люди остаются друзьями просто потому, что хотят этого, потому что они выбрали друг друга. Но это и мешает сохранить дружбу надолго, потому что так же добровольно вы можете перестать встречаться без сожалений и обязательств.

На протяжении всей жизни — с детсада и до дома престарелых — дружба улучшает здоровье человека, как физическое, так и психическое. Но в процессе взросления люди меняют свои приоритеты, и дружба меняется — к лучшему или к худшему. Последнее, к сожалению, происходит гораздо чаще.

Как меняются дружеские отношения

Молодость — лучшее время для создания дружеских отношений. Именно в это время дружба становится более полной и значимой.

В детстве друзья — это другие ребята, с которыми весело играть. Подростки уже больше открывают свои чувства, поддерживают друг друга. Но в подростковом возрасте друзья ещё только исследуют и проверяют себя и других, узнают, что значит «близкий человек». Дружба помогает им в этом.

Со временем, переходя из юности в молодость, люди становятся более уверенными в себе, они ищут людей, которые разделяют их взгляды на важные вещи.

Несмотря на новый, более сложный подход к дружбе, у молодёжи всё же достаточно времени, чтобы посвящать его друзьям. Молодые люди в основном тратят на встречи с друзьями от 10 до 25 часов в неделю. А недавнее исследование показало, что в США парни и девушки 20–24 лет проводят большую часть дня в общении с группами людей любого возраста.

В университетах всё направлено на общение между студентами — на лекциях и между ними, на праздниках с однокурсниками, на семинарах и так далее. Конечно, это касается не только тех, кто посещает университет. Все молодые люди стремятся избежать вещей, отвлекающих от общения с друзьями, например свадьбы, рождения детей или разговоров с родителями.

В молодости дружеские связи более крепкие: все ваши друзья ходят в одно учебное заведение или живут неподалёку. Со временем, когда вы покидаете учебные заведения, меняете работу или место жительства, связи слабеют. Переезд в другой город ради учёбы в университете может стать первым опытом расставания с друзьями.

Учёные, наблюдавшие за парами друзей на протяжении 19 лет, выяснили, что за это время люди переезжают в среднем 5,8 раза.

Руководитель этого исследования Эндрю Ледбеттер (Andrew Ledbetter) считает, что переезды становятся частью жизни современного общества, где технологии удалённого общения хорошо развиты и доступны. И мы даже не задумываемся, насколько негативно это влияет на наши социальные взаимодействия.

В отличие от наших партнёров, работы и семьи, перед друзьями у нас нет обязательств. Нам будет печально переезжать, оставляя их, но мы это сделаем. Это одна из особенностей дружбы.

У нас есть свобода выбирать, зависеть от человека или нет.

Как дружба отходит на задний план

Когда люди достигают зрелости, у них появляется много неотложных дел, более важных, чем встречи с друзьями. Гораздо проще отложить или отменить встречу с другом, чем игры с ребёнком или важную бизнес-встречу.

Горькая правда состоит в том, что именно дружба помогала вам в молодости понять, кто вы есть на самом деле, а теперь, когда вы выросли, у вас нет времени на тех людей, которые помогали вам принимать важные решения в жизни.

Время уходит в основном на работу и семью. Не все женились и завели детей, но даже те, кто остался один, скорее всего, осознаёт, что встречи с друзьями стали реже.

Но самое значимое событие, отодвигающее дружбу на задний план, — это, конечно, свадьба. В этом есть доля иронии: на свадьбу приглашают всех друзей с обеих сторон, это такая масштабная встреча друзей. И драматическое прощание.

Интересна серия интервью о дружбе, взятых у американцев среднего возраста в 1994 году. Суждения о «настоящей» дружбе были пропитаны иронией. Оказалось, что у большинства опрошенных редко бывает время на то, чтобы провести его с близкими друзьями.

Друзья, которые жили очень близко друг от друга, отмечали, что важно запланировать время для встреч, найти место в своём графике. Многие упомянули также, что они больше говорят о том, что нужно бы встретиться, и редко встречаются на самом деле.

Как меняется способ заводить друзей

В течение жизни люди заводят и сохраняют друзей разными способами. Есть независимые люди — они заводят друзей везде, где бы ни появились, и у них больше хороших знакомых, чем по-настоящему близких друзей.

Другие заводят пару-тройку лучших друзей и сближаются с ними на протяжении нескольких лет. Это таит в себе некоторую опасность, ведь, если такой человек теряет одного из лучших друзей, это настоящая катастрофа.

Более безопасная манера заводить друзей включает в себя оба типа: у человека есть несколько близких друзей, но он продолжает заводить новых.

В зрелом возрасте новые друзья, скорее всего, будут не просто людьми, с которыми вы общаетесь. Например, они могут быть вашими коллегами или родителями друзей вашего ребёнка. Взрослым, постоянно ограниченным во времени, гораздо проще подружиться, если есть не одна причина провести время вместе. В результате способность заводить друзей просто так может атрофироваться.

Но проходят годы, у вас уже не так много дел, и дружба вновь приобретает своё значение. Вы выходите на пенсию, дети выросли и уже не требуют внимания. У вас остаётся много свободного времени, которое некуда потратить, если вы растеряли всех друзей.

Под конец жизни приоритеты вновь смещаются: люди предпочитают заниматься делами, которые приносят удовольствие, включая общение с близкими друзьями и семьёй.

Некоторым людям удаётся сохранить дружбу на протяжении всей жизни, по крайней мере солидной её части. Но что влияет на то, удастся ли вместе пройти через всю суету и заботы среднего возраста и отпраздновать серебряную свадьбу дружбы?

Что помогает сохранить дружбу

Держатся ли люди вместе в процессе взросления или отдаляются друг от друга, зависит от того, как много они сделали, чтобы сохранить отношения. Во время долгого исследования Ледбеттера выяснилось, что чем больше месяцев лучшие друзья провели вместе в 1983 году, тем вероятнее, что они всё ещё будут близки в 2002-м. Это значит, что чем больше вы вкладываете в дружбу, тем дольше вы сохраните отношения.

Другое исследование показало, что людям нужно чувствовать, что они получают от дружбы столько же, сколько вложили в неё, и от того, сколько они отдают другу, зависит то, сколько продлится дружба.

Вы когда-нибудь замечали, как раздражает болтовня двух лучших друзей? Годы «своих» шуток, историй и случаев делают такое общение непонятным для остальных. Но этот особый язык — часть того, что заставляет дружбу продолжаться.

В исследовании лучших друзей будущее их отношений могли предсказать по тому, насколько хорошо они играют в угадывание слов, когда один рассказывает о слове, не называя его, а второй должен угадать, что это за слово.

Такой навык общения и тотальное взаимопонимание помогают друзьям успешно пройти через изменения жизненных обстоятельств, которые могут разрушить отношения. Настоящим друзьям не нужно часто общаться, достаточно делать это хоть иногда.

Социальные сети — способ поддерживать отношения

Средств для общения с друзьями сейчас больше, чем когда-либо. И чем больше средств вы используете для общения с друзьями (SMS, email, мессенджеры, отправка смешных фото или видео в Snapchat и обмен интересными ссылками в Facebook), тем сильнее ваши дружеские связи. «Если вы только переписываетесь в Facebook, ваша дружба в опасности и, скорее всего, не выживет в будущем», — утверждает Ледбеттер.

Поздравить с днём рождения в соцсети, лайкнуть твит друга — это механизмы укрепления дружбы. Они продлевают её существование, но автоматически, как аппарат искусственного кровообращения.

Есть несколько способов поддерживать отношения, и для некоторых из них вполне достаточно общения онлайн. Первый — это просто поддерживать отношения, чтобы они не прекратились вовсе.

Второй способ — поддерживать определённую степень близости. Это тоже возможно с помощью онлайн-общения, правда, требует больше внимания и времени. Иногда таким образом можно даже наладить отношения, конечно, если они не сильно испорчены. Снова написать человеку, с которым давно не общались, или послать ему трогательный email с извинениями.

Но затем, когда вы переходите на следующий уровень и спрашиваете себя: «Могу ли я сделать эти отношения нормальными?» — только общения онлайн уже не хватает. Потому что люди воспринимают «нормальное» общение, как что-то большее, чем переписка в соцсети или по email.

Социальные сети и прочие средства общения онлайн позволяют завести много отношений, но незначительных и неглубоких. Кроме того, они поддерживают отношения, которые давно могли бы (а может, и должны были) погибнуть.

В наших длинных списках друзей в соцсетях до сих пор есть люди, с которыми мы не общаемся уже очень давно и даже не переписываемся. Ваш школьный знакомый, какой-то парень с семинара по продажам, друг из летнего лагеря, в котором вы побывали 15 лет назад.

Многие люди стали для вас воспоминаниями, вы никогда не будете с ними общаться, но они продолжают висеть у вас в друзьях. Зачем вам знать, что сын этого школьного приятеля первый раз побывал в Европе? Ну круто, молодец. Он совершенно чужой вам человек и совершенно вас не интересует. Но в наше время онлайн-отношений подобные связи никогда не прекращаются.

Не стоит трогать воспоминания

В зрелом возрасте мы накапливаем достаточно много друзей из разных областей: с разных работ, из разных городов, — людей, которые никогда даже не слышали друг о друге. В это время дружбу можно разделить на три категории: активная, в спящем режиме и в воспоминаниях.

Активная дружба — это когда вы часто встречаетесь, в любой момент можете позвонить и поговорить с этим человеком, получить эмоциональную разрядку и поддержку. Вы много знаете о жизни человека, и это не кажется странным.

Замороженная дружба, или дружба в спящем режиме, — это когда вы практически не общаетесь с человеком, но думаете о нём как о друге.

Если вы случайно встретитесь, например вы приедете в город, где живёт этот человек, вы обязательно встретитесь и будете долго говорить по душам.

Дружба в воспоминаниях — это когда вы вообще не общаетесь с человеком, но помните о нём. В своё время общение с ним было очень тесным и дружба многое дала вам. Поэтому вы периодически вспоминаете о нём и до сих пор считаете его другом.

Социальные сети позволяют постоянно держать «друзей в воспоминаниях» на виду. Это эффект «друга из летнего лагеря». Как бы близки вы ни были в лагере, у вас не получится сохранить дружбу, когда вы приедете домой и пойдёте в школу.

Вы в летнем лагере и вы в школе — это два разных человека, и попытка поддержать отношения в интернете только испортит волшебные воспоминания о лете и отличной дружбе.

Обстоятельства и вежливость — главные враги дружбы

Дружба очень восприимчива к обстоятельствам. Подумайте обо всех вещах, которые нам приходится делать: работать, заботиться о детях и престарелых родителях… Друзья же могут позаботиться о себе сами, поэтому мы можем исключить их из напряжённого графика.

Когда молодость сменяется зрелостью, основные причины для прекращения дружбы — это жизненные обстоятельства и вежливость.

Исследование Эмили Ланган (Emily Langan), профессора социальных взаимодействий Уитон-колледжа (Wheaton College), показало, что взрослые люди чувствуют, что должны быть более вежливыми со своими друзьями.

Взрослые люди понимают, что у друзей есть свои дела и они не могут требовать от них много времени или внимания к своей персоне. К сожалению, это происходит с обеих сторон, и люди начинают отдаляться друг от друга, даже если не хотят этого. Просто из-за своей вежливости.

Но то, что делает дружбу хрупкой, также делает её гибкой. Участники одного из опросов чаще всего думали, что отношения не прерывались, даже если был долгий период, когда друзья не общались.

Это очень оптимистичный взгляд. Вы не будете думать, что у вас нормальные отношения с родителями, если несколько месяцев ничего не слышали о них. Но с друзьями это работает: вы можете считаться друзьями, даже если не общались полгода.

Да, грустно, что мы перестаём полагаться на друзей, когда вырастаем, но это даёт нам возможность познать другой вид отношений, основанный на понимании ограничений взрослой жизни. Такие отношения далеки от идеальных, но они реальны.

В конце концов, дружба — это отношения без каких-либо обязательств. Вы сами решили связать себя с человеком, просто быть вместе.

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