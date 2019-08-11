В Ачинском районе Красноярского края, где за последнюю неделю на военном складе дважды случались взрывы, пройдут плановые взрывные работы. Об этом сообщает администрация города Ачинск на своем официальном сайте.

Уточняется, что взрывы будут происходить с 13 по 16 августа с 12 до 13 часов. Работы будут вестись на территории Мазульского известнякового рудника. В мэрии города уточняют, что взрывы являются плановыми и представляют собой «стандартный процесс в работе карьера», необходимый для добычи горной массы. Жителей района попросили сохранять спокойствие.

Данное предупреждение было опубликовано после двух происшествий на военном складе в Ачинском районе. 5 августа там произошел взрыв боеприпасов, возникшее в результате него возгорание было ликвидировано на следующий день. Пострадали 14 человек, один погиб.

Minval.az