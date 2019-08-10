Морские биологи обнаружили необычное свойство, которым обладают два вида кошачьих акул (Cephaloscyllium ventriosum). Оказывается, что они светятся за счет ранее неизвестного науке механизма.

Выглядит это очень необычно: на акуле образуются различные световые узоры, напоминающие молнии.

«Этот химический свет создается за счет реакций, которых не наблюдалось ни у одного другого животного», — рассказали биологи.

Несмотря на то, что акула известна ученым уже давно, о таких особенностях биологи узнали лишь недавно. Оказывается, свечение человеческий глаз не видит, и оно доступно только для других акул, сообщает портал Ridus.

Свечение акул производится бромированными низкомолекулярными метаболитами триптофана-кинуренина, которые были замечены только в более светлых частях их чешуи. Частички начинают сверкать только у морского дна, где создается минимальное освещение.

Природа свечения этих акул сильно отличается от других морских обитателей. Скорее всего, таким секретным языком обладают только акулы.

Исследование этой особенности еще продолжается.

Minval.az